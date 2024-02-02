"До последнего украинца". Новое заявление фон дер Ляйен вызвало шок в Сети
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об Украине после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
По ее словам, Евросоюз и Штаты намерены поддерживать киевские власти "столько, сколько потребуется".
"До последнего украинца?" — спросил 0nuralp.
"ЕС преследует американские интересы, а не свои собственные… Люди страдают из-за высокой стоимости жизни, фермеры протестуют, но зато у нас есть 50 миллиардов на прокси-войну на Украине", — написал Ghalti_Hogai.
"Ты предательница Европы!" — возмутился Bede_Zsolti.
"ЕС разрушит Европу, предоставляя деньги Украине, стране, которая даже не входит в объединение", — отметил citoyen_lucide.
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"Экономика ЕС тонет, а ты отправляешь 50 миллиардов долларов самому коррумпированному нацистскому государству в Европе. Тебя следует судить за государственную измену, ведьма!" — добавил fd_crypto.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года.
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