https://ria.ru/20240202/ukraina-1924932108.html

"До последнего украинца". Новое заявление фон дер Ляйен вызвало шок в Сети

"До последнего украинца". Новое заявление фон дер Ляйен вызвало шок в Сети - РИА Новости, 02.02.2024

"До последнего украинца". Новое заявление фон дер Ляйен вызвало шок в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об Украине после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T02:45

2024-02-02T02:45

2024-02-02T02:45

в мире

украина

европа

сша

урсула фон дер ляйен

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евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об Украине после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.По ее словам, Евросоюз и Штаты намерены поддерживать киевские власти "столько, сколько потребуется"."До последнего украинца?" — спросил 0nuralp."ЕС преследует американские интересы, а не свои собственные… Люди страдают из-за высокой стоимости жизни, фермеры протестуют, но зато у нас есть 50 миллиардов на прокси-войну на Украине", — написал Ghalti_Hogai."Ты предательница Европы!" — возмутился Bede_Zsolti."ЕС разрушит Европу, предоставляя деньги Украине, стране, которая даже не входит в объединение", — отметил citoyen_lucide."Экономика ЕС тонет, а ты отправляешь 50 миллиардов долларов самому коррумпированному нацистскому государству в Европе. Тебя следует судить за государственную измену, ведьма!" — добавил fd_crypto.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года.

https://ria.ru/20240202/oshibka-1924931210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, европа, сша, урсула фон дер ляйен, джо байден, евросоюз, еврокомиссия