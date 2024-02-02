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"До последнего украинца". Новое заявление фон дер Ляйен вызвало шок в Сети - РИА Новости, 02.02.2024
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02:45 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924932108.html
"До последнего украинца". Новое заявление фон дер Ляйен вызвало шок в Сети
"До последнего украинца". Новое заявление фон дер Ляйен вызвало шок в Сети - РИА Новости, 02.02.2024
"До последнего украинца". Новое заявление фон дер Ляйен вызвало шок в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об Украине после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T02:45
2024-02-02T02:45
в мире
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сша
урсула фон дер ляйен
джо байден
евросоюз
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об Украине после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.По ее словам, Евросоюз и Штаты намерены поддерживать киевские власти "столько, сколько потребуется"."До последнего украинца?" — спросил 0nuralp."ЕС преследует американские интересы, а не свои собственные… Люди страдают из-за высокой стоимости жизни, фермеры протестуют, но зато у нас есть 50 миллиардов на прокси-войну на Украине", — написал Ghalti_Hogai."Ты предательница Европы!" — возмутился Bede_Zsolti."ЕС разрушит Европу, предоставляя деньги Украине, стране, которая даже не входит в объединение", — отметил citoyen_lucide.&quot;Экономика ЕС тонет, а ты отправляешь 50 миллиардов долларов самому коррумпированному нацистскому государству в Европе. Тебя следует судить за государственную измену, ведьма!&quot; — добавил fd_crypto.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года.
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в мире, украина, европа, сша, урсула фон дер ляйен, джо байден, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, США, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Евросоюз, Еврокомиссия

"До последнего украинца". Новое заявление фон дер Ляйен вызвало шок в Сети

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об Украине после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
По ее словам, Евросоюз и Штаты намерены поддерживать киевские власти "столько, сколько потребуется".
"До последнего украинца?" — спросил 0nuralp.
"ЕС преследует американские интересы, а не свои собственные… Люди страдают из-за высокой стоимости жизни, фермеры протестуют, но зато у нас есть 50 миллиардов на прокси-войну на Украине", — написал Ghalti_Hogai.
"Ты предательница Европы!" — возмутился Bede_Zsolti.
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"ЕС разрушит Европу, предоставляя деньги Украине, стране, которая даже не входит в объединение", — отметил citoyen_lucide.
«

"Экономика ЕС тонет, а ты отправляешь 50 миллиардов долларов самому коррумпированному нацистскому государству в Европе. Тебя следует судить за государственную измену, ведьма!" — добавил fd_crypto.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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В миреУкраинаЕвропаСШАУрсула фон дер ЛяйенДжо БайденЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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