https://ria.ru/20240202/uchitelnitsa-1925016565.html
СМИ: в Ленинградской области учительница домогалась четвероклассника
СМИ: в Ленинградской области учительница домогалась четвероклассника - РИА Новости, 02.02.2024
СМИ: в Ленинградской области учительница домогалась четвероклассника
В Ленинградской области 25-летнюю учительницу обвинили в сексуальных домогательствах в отношении 11-летнего ученика, сообщают "Известия" со ссылкой на источник... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:12
2024-02-02T13:12
2024-02-02T16:48
происшествия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Ленинградской области 25-летнюю учительницу обвинили в сексуальных домогательствах в отношении 11-летнего ученика, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Отмечается, что женщина стала классным руководителем ребенка в сентябре 2023 года."В конце октября 2023 года подросток понял, что она ему очень нравится, и начал оказывать ей различные знаки внимания и делать комплименты", — говорится в статье.Педагог ответила ребенку взаимностью. В какой-то момент мать подростка сообщила в полицию, что к ее сыну пристает учительница. Со слов женщины, между преподавателем и ребенком завязалась интимная переписка с откровенными фото.По информации издания, школьник сообщил, что с ноября учительница стала неоднократно трогать его в интимных местах и позволяла ему трогать ее.Против учительницы возбудили уголовное дело. Ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и запрет на профессиональную деятельность.
https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
СМИ: в Ленинградской области учительница домогалась четвероклассника
"Известия": в Ленобласти задержали учительницу за домогательства ребенка
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
В Ленинградской области 25-летнюю учительницу обвинили в сексуальных домогательствах в отношении 11-летнего ученика, сообщают "Известия
" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что женщина стала классным руководителем ребенка в сентябре 2023 года.
"В конце октября 2023 года подросток понял, что она ему очень нравится, и начал оказывать ей различные знаки внимания и делать комплименты", — говорится в статье.
Педагог ответила ребенку взаимностью. В какой-то момент мать подростка сообщила в полицию, что к ее сыну пристает учительница. Со слов женщины, между преподавателем и ребенком завязалась интимная переписка с откровенными фото.
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По информации издания, школьник сообщил, что с ноября учительница стала неоднократно трогать его в интимных местах и позволяла ему трогать ее.
Против учительницы возбудили уголовное дело. Ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и запрет на профессиональную деятельность.
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