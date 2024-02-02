https://ria.ru/20240202/stoltenberg-1925102693.html

Пушилин прокомментировал выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира

Пушилин прокомментировал выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 02.02.2024

Пушилин прокомментировал выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что заслуга генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, номинанта на Нобелевскую премию мира в 2024... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:26

2024-02-02T18:26

2024-02-02T18:26

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что заслуга генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, номинанта на Нобелевскую премию мира в 2024 году, заключается лишь в сокращении численности украинских войск. Номинантами на Нобелевскую премию мира в 2024 году кроме Столтенберга стали президент Колумбии Густаво Петро, а также правозащитные организации из Израиля и Палестины. "… В вопросе сокращения численности одной из постоянных армий господин Столтенберг, конечно, заслуживает награды. Постоянные огромные потери личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины) происходят в том числе и потому, что агонию киевского режима беззастенчиво поддерживает НАТО военными поставками. Вот тут заслуга Столтенберга и возглавляемой им организации бесспорны", - написал Пушилин. Он отметил, что при НАТО во главе со Столтенбергом по всему миру появляется все больше военных баз альянса, проводятся регулярные учения. Он подчеркнул, что НАТО участвует в разжигании вооруженных конфликтов по всему миру. Пушилин также назвал номинацию Столтенберга абсурдной, а Нобелевскую награду - "престижной в прошлом и испорченной сегодня", напомнив, что с 1901 года Нобелевская премия мира вручается заслуженным общественным и политическим деятелям за весомый вклад в сплочение народов, сокращение армий и продвижение мирных конгрессов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924777856.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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Кирилл Волков

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