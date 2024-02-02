https://ria.ru/20240202/stambul-1924965303.html

СМИ: напавшие на церковь в Стамбуле якобы не знали, что там консул Польши

СМИ: напавшие на церковь в Стамбуле якобы не знали, что там консул Польши - РИА Новости, 02.02.2024

СМИ: напавшие на церковь в Стамбуле якобы не знали, что там консул Польши

Обвиняемые в нападении на католическую церковь в Стамбуле и убийстве турецкого гражданина заявили на допросе, что якобы не знали о присутствии там консула... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:09

2024-02-02T10:09

2024-02-02T10:09

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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Обвиняемые в нападении на католическую церковь в Стамбуле и убийстве турецкого гражданина заявили на допросе, что якобы не знали о присутствии там консула Польши и действовали по своей инициативе, сообщила газета Hürriyet. Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных после стрельбы в стамбульской церкви, в том числе россиянина Давида Тандуева, сообщил в ночь на пятницу министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб 52-летний гражданин Турции. СМИ писали, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером в воскресенье. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщал, что один из задержанных - гражданин Таджикистана, второй - гражданин РФ, предположительно, они члены ИГ*. По данным СМИ, следователи установили, что погибший в церкви был убит пулей, выпущенной из пистолета гражданина РФ, у второго нападавшего оружие заклинило. "Террористы заявили на допросе, что ни от кого не получали указаний и напали на церковь по своей инициативе... с 21 по 24 января они изучали обстановку в центральных районах Бейоглу, Балат и Каракёй возле церквей, но решили выбрать другой район для теракта, так как в данных местах толпы, много полиции и после теракта им было бы сложно скрыться", - пишет газета. Таким образом, боевики избрали стратегию "волка-одиночки", отметив, что они откликнулись на призыв лидеров ИГ* атаковать христианские и иудейские объекты. "Боевики ИГ* заявили, что не следили за консулом Польши и даже не были в курсе, что он был в церкви... убитый ими 52-летний Тунджер Джихан не был особой целью", - отмечает газета. Всего в рамках расследования были задержаны 60 человек, 26 из них переданы департаменту миграции для последующей депортации. Предварительное слушание по делу 34 задержанных состоялось в четверг. Прокуратура требовала арестовать 13 из задержанных по обвинению в участии в террористической группировке, а 21 задержанного по обвинению в участии в террористической группировке и умышленном убийстве. Согласно турецкому уголовному кодексу, за участие в террористической группировке грозит от 7,5 до 15 лет тюремного заключения, за убийство грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ранее газета Yeni Şafak выступила с утверждением, что часть из почти полусотни задержанных по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле сумела избежать задержания в декабре, они являются членами группировки "Вилаят Хорасан", лояльной террористам из ИГ*. Полиции удалось обнаружить разобранные на части два пистолета, использованные при нападении, хотя один из них заклинило, также в мусорных контейнерах найдена одежда нападавших и лыжные маски. Автомобиль с польскими номерами, на котором боевики скрылись с места преступления, был найден брошенным на окраине города, его ввезли еще за год до теракта и не использовали все это время. Ранее СМИ сообщили, что консул Польши в Стамбуле Витольд Лесняк вместе с семьей находился в стамбульской католической церкви в момент нападения на нее боевиков. Сообщалось также, что двое подозреваемых в исполнении теракта не использовали фальшивые паспорта и ранее не привлекались к ответственности за преступления. Российские дипломаты пока не получили от турецких властей ответа на запрос о личности напавших на церковь в Стамбуле, сообщили в среду РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240129/stambul-1924057754.html

https://ria.ru/20240201/zalozhniki-1924909917.html

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