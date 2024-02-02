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ВС России в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВСУ

ВС России в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024

ВС России в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВСУ

ВС РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:48

2024-02-02T12:48

2024-02-02T14:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВС РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. 2024-02-02T12:48 true PT4M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, видео