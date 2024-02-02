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ВС России в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВСУ
ВС России в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024
ВС России в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВСУ
ВС РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:48
2024-02-02T12:48
2024-02-02T14:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВС РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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Выступление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны
Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
2024-02-02T12:48
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РИА Новости
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безопасность, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
ВС России в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВСУ
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВС РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
2024-02-02T12:48
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ВС России в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВСУ
Шойгу: ВС РФ в январе нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВСУ