https://ria.ru/20240202/sochi-1924947520.html

В аэропорту Сочи после Олимпиады пассажиропоток вырос почти в пять раз

В аэропорту Сочи после Олимпиады пассажиропоток вырос почти в пять раз - РИА Новости, 02.02.2024

В аэропорту Сочи после Олимпиады пассажиропоток вырос почти в пять раз

Проведение Олимпийских игр в Сочи способствовало пятикратному росту пассажиропотока в международном аэропорту курорта, увеличение началось в 2011 году, когда... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:05

2024-02-02T13:05

2024-02-02T13:05

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СОЧИ, 2 фев – РИА Новости. Проведение Олимпийских игр в Сочи способствовало пятикратному росту пассажиропотока в международном аэропорту курорта, увеличение началось в 2011 году, когда обновленную воздушную гавань ввели в эксплуатацию, и продолжается до сегодняшнего дня, рассказал РИА Новости управляющий директор воздушной гавани курорта Алексей Комаров. По словам Комарова, "прорывной" стала цифра в 2011 году – тогда обновления воздушная гавань впервые обслужила два миллиона пассажиров, в 2013-м пассажиропоток вырос до 2,427 миллиона. По итогам 2014 года показатели пассажиропотока составляли уже три миллиона человек. "Сейчас мы обслужили более 13 миллионов пассажиров за год. Аэропорт перестал быть внутренней историей и узконаправленной историей для перевозчиков, фактически о нас узнал весь мир", – сказал Комаров. "Никто не верил в наш аэропорт, что мы можем обслуживать бесшовно рейсы, международные рейсы, никто не верил, что мы сможем разворачивать рейс за 35 минут вместо полутора часов, как это было раньше. Не то чтобы никто, многие не верили. Но мы это все сделали", – заключил Комаров. Олимпиада-2014 стала для воздушной гавани базой с современной инфраструктурой, на которой в дальнейшем развивался аэропорт. Динамике роста числа пассажиров, отметил Комаров, способствовали мировые спортивные события, а также ряд последующих факторов – пандемия коронавируса и как следствие качественные изменения пассажиров, работа аэропорта в формате южного хаба, развитие международной сетки, наращивание производственных технологий. С 1 по 7 февраля Сочи отмечает десятилетие Олимпийских игр-2014. Празднования продлятся на протяжении полутора месяцев, основные события проведут в первую неделю февраля. В феврале 2014 года Сочи стал спортивной столицей мира – российский город-курорт принял XXII зимние Олимпийские игры. Паралимпийские игры-2014 в Сочи прошли с 7 по 16 марта.Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. С 2022 года воздушная гавань выполняет роль главного южного международного авиахаба России, из аэропорта вылетают самолеты в 58 регионов России и 27 стран.

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