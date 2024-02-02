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Минобороны России обновит парк военной учебной авиации, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2024
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13:00 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/shoygu-1925013731.html
Минобороны России обновит парк военной учебной авиации, заявил Шойгу
Минобороны России обновит парк военной учебной авиации, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2024
Минобороны России обновит парк военной учебной авиации, заявил Шойгу
Парк российской военной учебной авиации будет обновлен за счет перспективных образцов самолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:00
2024-02-02T13:00
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Парк российской военной учебной авиации будет обновлен за счет перспективных образцов самолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Состояние и перспективы развития военной учебной авиации рассматривались на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, которое провел Шойгу. "Для освоения и эффективного применения летным составом современных авиационных комплексов необходима качественная начальная подготовка в вузах. С этой целью министерство обороны расширяет материальную базу летных учебных заведений Воздушно-космических сил и увеличивает набор курсантов", - сказал Шойгу. "Предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации", - добавил министр.
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россия, сергей шойгу
Россия, Сергей Шойгу
Минобороны России обновит парк военной учебной авиации, заявил Шойгу

МО РФ обновит парк военной учебной авиации перспективными образцами самолетов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Парк российской военной учебной авиации будет обновлен за счет перспективных образцов самолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Состояние и перспективы развития военной учебной авиации рассматривались на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, которое провел Шойгу.
"Для освоения и эффективного применения летным составом современных авиационных комплексов необходима качественная начальная подготовка в вузах. С этой целью министерство обороны расширяет материальную базу летных учебных заведений Воздушно-космических сил и увеличивает набор курсантов", - сказал Шойгу.
"Предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации", - добавил министр.
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