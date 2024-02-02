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Киев бросает в бой последние резервы, заявил Шойгу
Киев бросает в бой последние резервы, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2024
Киев бросает в бой последние резервы, заявил Шойгу
Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:49
2024-02-02T12:49
2024-02-02T12:50
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МОCКВА, 2 фев – РИА Новости. Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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в мире, киев, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Сергей Шойгу, Россия
Киев бросает в бой последние резервы, заявил Шойгу
Шойгу: Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит мобилизацию