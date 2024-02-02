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Киев бросает в бой последние резервы, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 02.02.2024 (обновлено: 12:50 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/shoygu-1925011282.html
Киев бросает в бой последние резервы, заявил Шойгу
Киев бросает в бой последние резервы, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2024
Киев бросает в бой последние резервы, заявил Шойгу
Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:49
2024-02-02T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сергей шойгу
россия
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МОCКВА, 2 фев – РИА Новости. Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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в мире, киев, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Сергей Шойгу, Россия
Киев бросает в бой последние резервы, заявил Шойгу

Шойгу: Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит мобилизацию

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОCКВА, 2 фев – РИА Новости. Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 февраля, 16:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСергей ШойгуРоссия
 
 
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