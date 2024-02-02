Рейтинг@Mail.ru
Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/rozysk-1925061317.html
Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России
Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России - РИА Новости, 02.02.2024
Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:04
2024-02-02T16:04
происшествия
россия
алексей навальный
ольга михайлова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596129217_0:89:1708:1050_1920x0_80_0_0_1995e7a7294144dc709d08119ec97d58.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск, следует из базы МВД России. "Ольга Михайлова, 27.7.1973. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. В середине января Михайлова написала в соцсетях, что ей заочно предъявили обвинение в экстремизме. Адвокат добавила, что с дочерью находится за границей. В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались. Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html
https://ria.ru/20231221/pevchikh-1917295316.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596129217_95:0:1614:1139_1920x0_80_0_0_c64c43e5c1a5ac2463c560285b1e1963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, алексей навальный, ольга михайлова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Алексей Навальный, Ольга Михайлова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск адвоката Навального Ольгу Михайлову

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАдвокат Алексея Навального Ольга Михайлова
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск, следует из базы МВД России.
"Ольга Михайлова, 27.7.1973. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
МВД объявило в розыск участницу ФБК* Бирюкову**
1 февраля, 23:16
В середине января Михайлова написала в соцсетях, что ей заочно предъявили обвинение в экстремизме. Адвокат добавила, что с дочерью находится за границей.
В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.
Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
Мария Певчих*
Марию Певчих* объявили в розыск
21 декабря 2023, 17:10
 
ПроисшествияРоссияАлексей НавальныйОльга МихайловаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала