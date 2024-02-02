https://ria.ru/20240202/rozysk-1925061317.html
Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России
Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России - РИА Новости, 02.02.2024
Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:04
2024-02-02T16:04
2024-02-02T16:04
происшествия
россия
алексей навальный
ольга михайлова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск, следует из базы МВД России. "Ольга Михайлова, 27.7.1973. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. В середине января Михайлова написала в соцсетях, что ей заочно предъявили обвинение в экстремизме. Адвокат добавила, что с дочерью находится за границей. В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались. Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html
https://ria.ru/20231221/pevchikh-1917295316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алексей навальный, ольга михайлова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Алексей Навальный, Ольга Михайлова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск адвоката Навального Ольгу Михайлову
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск, следует из базы МВД России.
"Ольга Михайлова, 27.7.1973. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска.
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В середине января Михайлова написала в соцсетях, что ей заочно предъявили обвинение в экстремизме. Адвокат добавила, что с дочерью находится за границей.
В октябре прошлого года Басманный суд Москвы
по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева
, Алексея Липцера
и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.
Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
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