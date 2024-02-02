https://ria.ru/20240202/rozysk-1925061317.html

Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России

Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России - РИА Новости, 02.02.2024

Адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск в России

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:04

2024-02-02T16:04

2024-02-02T16:04

происшествия

россия

алексей навальный

ольга михайлова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск, следует из базы МВД России. "Ольга Михайлова, 27.7.1973. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. В середине января Михайлова написала в соцсетях, что ей заочно предъявили обвинение в экстремизме. Адвокат добавила, что с дочерью находится за границей. В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались. Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".

https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html

https://ria.ru/20231221/pevchikh-1917295316.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, алексей навальный, ольга михайлова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)