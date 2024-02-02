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ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта
ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта - РИА Новости, 02.02.2024
ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта
Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:47
2024-02-02T12:47
2024-02-02T14:05
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "После провала контрнаступления противника Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Наши подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю. В ходе активных действий на купянском, краснолиманском и донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка", - сказал Шойгу.Он добавил, что группировки российских войск в ходе специальной военной операции продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.
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Выступление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны
Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
2024-02-02T12:47
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РИА Новости
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
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ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта
Шойгу: ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта