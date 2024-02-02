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ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта

ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта - РИА Новости, 02.02.2024

ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта

Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:47

2024-02-02T12:47

2024-02-02T14:05

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "После провала контрнаступления противника Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Наши подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю. В ходе активных действий на купянском, краснолиманском и донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка", - сказал Шойгу.Он добавил, что группировки российских войск в ходе специальной военной операции продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Выступление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. 2024-02-02T12:47 true PT4M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр