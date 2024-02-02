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ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 02.02.2024 (обновлено: 14:05 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/rossiya-1925010090.html
ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта
ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта - РИА Новости, 02.02.2024
ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта
Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:47
2024-02-02T14:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "После провала контрнаступления противника Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Наши подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю. В ходе активных действий на купянском, краснолиманском и донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка", - сказал Шойгу.Он добавил, что группировки российских войск в ходе специальной военной операции продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Выступление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны
Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта

Шойгу: ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"После провала контрнаступления противника Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Наши подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю. В ходе активных действий на купянском, краснолиманском и донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка", - сказал Шойгу.
Он добавил, что группировки российских войск в ходе специальной военной операции продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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