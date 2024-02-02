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В Госдуме рассказали о подготовке новой образовательной программы по труду - РИА Новости, 02.02.2024
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12:37 02.02.2024 (обновлено: 13:24 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/programma-1925007778.html
В Госдуме рассказали о подготовке новой образовательной программы по труду
В Госдуме рассказали о подготовке новой образовательной программы по труду - РИА Новости, 02.02.2024
В Госдуме рассказали о подготовке новой образовательной программы по труду
Новая образовательная программа по школьному предмету "труд" должна быть утверждена к 1 июня, заявила глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:37
2024-02-02T13:24
общество
ольга казакова
госдума рф
россия
социальный навигатор
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Новая образовательная программа по школьному предмету "труд" должна быть утверждена к 1 июня, заявила глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. Ранее Госдума приняла закон о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года, а также о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. "Дальше будет утверждена основная образовательная программа …насколько я помню, к 1 июня она уже должна быть утверждена", - сказал Казакова в ходе круглого стола "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)" в пятницу.
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общество, ольга казакова, госдума рф, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ольга Казакова, Госдума РФ, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме рассказали о подготовке новой образовательной программы по труду

Депутат Казакова: новую программу по труду в школах могут утвердить к 1 июня

© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Fotolia / Kzenon
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Новая образовательная программа по школьному предмету "труд" должна быть утверждена к 1 июня, заявила глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова.
Ранее Госдума приняла закон о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года, а также о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях.
"Дальше будет утверждена основная образовательная программа …насколько я помню, к 1 июня она уже должна быть утверждена", - сказал Казакова в ходе круглого стола "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)" в пятницу.
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ОбществоОльга КазаковаГосдума РФРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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