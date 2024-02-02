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В Госдуме рассказали о подготовке новой образовательной программы по труду

В Госдуме рассказали о подготовке новой образовательной программы по труду - РИА Новости, 02.02.2024

В Госдуме рассказали о подготовке новой образовательной программы по труду

Новая образовательная программа по школьному предмету "труд" должна быть утверждена к 1 июня, заявила глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:37

2024-02-02T12:37

2024-02-02T13:24

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Новая образовательная программа по школьному предмету "труд" должна быть утверждена к 1 июня, заявила глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. Ранее Госдума приняла закон о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года, а также о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. "Дальше будет утверждена основная образовательная программа …насколько я помню, к 1 июня она уже должна быть утверждена", - сказал Казакова в ходе круглого стола "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)" в пятницу.

https://ria.ru/20240115/standart-1921423089.html

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общество, ольга казакова, госдума рф, россия, социальный навигатор, сн_образование