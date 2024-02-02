https://ria.ru/20240202/predskazanie-1925057727.html
Еж Пых Пыхыч из зоопарка "Роев ручей" предсказал раннюю весну
Еж Пых Пыхыч из зоопарка "Роев ручей" предсказал раннюю весну - РИА Новости, 02.02.2024
Еж Пых Пыхыч из зоопарка "Роев ручей" предсказал раннюю весну
Обитатель красноярского зоопарка "Роев ручей" еж Пых Пыхыч, следуя древнеримской традиции в Международный день ежа, предсказал для жителей Центральной Сибири... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:52
2024-02-02T15:52
2024-02-02T17:10
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КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Обитатель красноярского зоопарка "Роев ручей" еж Пых Пыхыч, следуя древнеримской традиции в Международный день ежа, предсказал для жителей Центральной Сибири раннюю весну, сообщает зоопарк в Telegram-канале. "Когда уже весна? <...> Eж знает! По крайней мере, в этом были уверены древние римляне. Именно они первыми начали отмечать своеобразный праздник: День ежа, 2 февраля. В эту дату ежей искали и будили, после чего по их поведению предсказывали погоду на грядущие месяцы", — рассказали в "Роевом ручье".По данным сотрудников, прогноз от животных на весну стал многолетней традицией. "В этом году предсказать, какой будет весна, мы доверили одному из питомцев, представителю династии предсказателей. Дебютант Пых — декоративный домашний еж, он "работает" в секторе ручных и контактных животных, трудится круглый год — в спячку не ложится. Папа его тоже Пых, поэтому обращаются к нему Пых Пыхыч", — уточнили в зоопарке. Для предсказания подготовили две миски с любимым ежиным лакомством — личинками, проверили, чтобы порции были одинаковыми, и поставили миски в разные углы. Напротив одной миски табличка, символизирующая раннюю и теплую весну — с солнышком, напротив другой — табличка со снежинкой, которая обозначает позднюю и затяжную весну. "Запускаем в вольер Пых Пыхыча. Ура, он сразу, ни минуты не сомневаясь, пошел к миске с солнышком и стал угощаться. Подождали немного и решили перепроверить — уж как-то подозрительно быстро наш оракул определился. Взяли и выпустили ежика в вольер еще раз, ближе к другой миске, где личинок осталось побольше. Предсказатель было купился на нашу уловку, подошел поближе к зимней миске, понюхал… но все-таки вернулся к той, которую выбрал в первый раз, к теплой и ранней весне", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240202/surok-1924998441.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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роев ручей, красноярский край, красноярск, погода, общество
Хорошие новости, Роев ручей, Красноярский край, Красноярск, Погода, Общество
Еж Пых Пыхыч из зоопарка "Роев ручей" предсказал раннюю весну
Ёж Пых Пыхыч из "Роева ручья" предсказал раннюю весну в Центральной Сибири
КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости.
Обитатель красноярского зоопарка "Роев ручей" еж Пых Пыхыч, следуя древнеримской традиции в Международный день ежа, предсказал для жителей Центральной Сибири раннюю весну, сообщает зоопарк в Telegram-канале
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«
"Когда уже весна? <...> Eж знает! По крайней мере, в этом были уверены древние римляне. Именно они первыми начали отмечать своеобразный праздник: День ежа, 2 февраля. В эту дату ежей искали и будили, после чего по их поведению предсказывали погоду на грядущие месяцы", — рассказали в "Роевом ручье".
По данным сотрудников, прогноз от животных на весну стал многолетней традицией.
"В этом году предсказать, какой будет весна, мы доверили одному из питомцев, представителю династии предсказателей. Дебютант Пых — декоративный домашний еж, он "работает" в секторе ручных и контактных животных, трудится круглый год — в спячку не ложится. Папа его тоже Пых, поэтому обращаются к нему Пых Пыхыч", — уточнили в зоопарке.
Для предсказания подготовили две миски с любимым ежиным лакомством — личинками, проверили, чтобы порции были одинаковыми, и поставили миски в разные углы. Напротив одной миски табличка, символизирующая раннюю и теплую весну — с солнышком, напротив другой — табличка со снежинкой, которая обозначает позднюю и затяжную весну.
"Запускаем в вольер Пых Пыхыча. Ура, он сразу, ни минуты не сомневаясь, пошел к миске с солнышком и стал угощаться. Подождали немного и решили перепроверить — уж как-то подозрительно быстро наш оракул определился. Взяли и выпустили ежика в вольер еще раз, ближе к другой миске, где личинок осталось побольше. Предсказатель было купился на нашу уловку, подошел поближе к зимней миске, понюхал… но все-таки вернулся к той, которую выбрал в первый раз, к теплой и ранней весне", — говорится в сообщении.
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