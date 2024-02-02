https://ria.ru/20240202/predskazanie-1925057727.html

Еж Пых Пыхыч из зоопарка "Роев ручей" предсказал раннюю весну

Еж Пых Пыхыч из зоопарка "Роев ручей" предсказал раннюю весну - РИА Новости, 02.02.2024

Еж Пых Пыхыч из зоопарка "Роев ручей" предсказал раннюю весну

Обитатель красноярского зоопарка "Роев ручей" еж Пых Пыхыч, следуя древнеримской традиции в Международный день ежа, предсказал для жителей Центральной Сибири... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:52

2024-02-02T15:52

2024-02-02T17:10

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КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Обитатель красноярского зоопарка "Роев ручей" еж Пых Пыхыч, следуя древнеримской традиции в Международный день ежа, предсказал для жителей Центральной Сибири раннюю весну, сообщает зоопарк в Telegram-канале. "Когда уже весна? <...> Eж знает! По крайней мере, в этом были уверены древние римляне. Именно они первыми начали отмечать своеобразный праздник: День ежа, 2 февраля. В эту дату ежей искали и будили, после чего по их поведению предсказывали погоду на грядущие месяцы", — рассказали в "Роевом ручье".По данным сотрудников, прогноз от животных на весну стал многолетней традицией. "В этом году предсказать, какой будет весна, мы доверили одному из питомцев, представителю династии предсказателей. Дебютант Пых — декоративный домашний еж, он "работает" в секторе ручных и контактных животных, трудится круглый год — в спячку не ложится. Папа его тоже Пых, поэтому обращаются к нему Пых Пыхыч", — уточнили в зоопарке. Для предсказания подготовили две миски с любимым ежиным лакомством — личинками, проверили, чтобы порции были одинаковыми, и поставили миски в разные углы. Напротив одной миски табличка, символизирующая раннюю и теплую весну — с солнышком, напротив другой — табличка со снежинкой, которая обозначает позднюю и затяжную весну. "Запускаем в вольер Пых Пыхыча. Ура, он сразу, ни минуты не сомневаясь, пошел к миске с солнышком и стал угощаться. Подождали немного и решили перепроверить — уж как-то подозрительно быстро наш оракул определился. Взяли и выпустили ежика в вольер еще раз, ближе к другой миске, где личинок осталось побольше. Предсказатель было купился на нашу уловку, подошел поближе к зимней миске, понюхал… но все-таки вернулся к той, которую выбрал в первый раз, к теплой и ранней весне", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240202/surok-1924998441.html

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Ольга Фомченкова

роев ручей, красноярский край, красноярск, погода, общество