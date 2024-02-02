Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 02.02.2024 (обновлено: 16:13 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/poteri-1925010577.html
ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц
ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц - РИА Новости, 02.02.2024
ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц
Потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:47
2024-02-02T16:13
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_0:186:3069:1912_1920x0_80_0_0_35577752d16d67034870285dc62e8c75.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России."В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными", — уточнил генерал армии.Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.Говоря об украинских потерях в технике, Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили более трех тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.Также в январе армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины."Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", — сказал министр.После провала украинского контрнаступления Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ae1a83af69400c63829768625d13e6dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц

Глава Минобороны РФ Шойгу оценил потери ВСУ за январь в 23 тысячи человек

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
«
"В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными", — уточнил генерал армии.
Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.
Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
26 января, 08:00
Говоря об украинских потерях в технике, Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили более трех тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.
Также в январе армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.
«
"Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", — сказал министр.
После провала украинского контрнаступления Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала