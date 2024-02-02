https://ria.ru/20240202/poteri-1925010577.html

ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц

ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц - РИА Новости, 02.02.2024

ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц

Потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:47

2024-02-02T12:47

2024-02-02T16:13

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России."В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными", — уточнил генерал армии.Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.Говоря об украинских потерях в технике, Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили более трех тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.Также в январе армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины."Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", — сказал министр.После провала украинского контрнаступления Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия