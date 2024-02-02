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ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц
ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц - РИА Новости, 02.02.2024
ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц
Потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:47
2024-02-02T12:47
2024-02-02T16:13
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России."В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными", — уточнил генерал армии.Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.Говоря об украинских потерях в технике, Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили более трех тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.Также в январе армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины."Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", — сказал министр.После провала украинского контрнаступления Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
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сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц
Глава Минобороны РФ Шойгу оценил потери ВСУ за январь в 23 тысячи человек
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
«
"В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ
за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными", — уточнил генерал армии.
Он констатировал, что Киев
бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.
Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
Говоря об украинских потерях в технике, Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили более трех тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.
Также в январе армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины
.
«
"Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", — сказал министр.
После провала украинского контрнаступления Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.