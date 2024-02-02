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"Реальные потери". Офицер ВСУ обратился к Киеву с жестким требованием
"Реальные потери". Офицер ВСУ обратился к Киеву с жестким требованием - РИА Новости, 02.02.2024
"Реальные потери". Офицер ВСУ обратился к Киеву с жестким требованием
Киевским властям необходимо опубликовать настоящие данные о потерях своих войск, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T05:03
2024-02-02T05:03
2024-02-02T07:50
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Киевским властям необходимо опубликовать настоящие данные о потерях своих войск, заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью украинскому телеканалу "Прямой"."Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают", — потребовал военный.Касьянов уверен, что находящимся в тылу украинцам "надо знать, что такое война". По мнению офицера, шок от потерь ВСУ якобы заставит его "сограждан" активнее помогать фронту.9 января министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Реальные потери". Офицер ВСУ обратился к Киеву с жестким требованием
Офицер ВСУ требует от Киева раскрыть реальные потери среди украинцев