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Польские фермеры заявили о полной блокировке границы с Украиной 9 февраля - РИА Новости, 02.02.2024
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13:35 02.02.2024 (обновлено: 15:23 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/polsha-1925022098.html
Польские фермеры заявили о полной блокировке границы с Украиной 9 февраля
Польские фермеры заявили о полной блокировке границы с Украиной 9 февраля - РИА Новости, 02.02.2024
Польские фермеры заявили о полной блокировке границы с Украиной 9 февраля
Польские фермеры через неделю начнут генеральную забастовку, планируя, в частности, заблокировать границу с Украиной в знак протеста против европейской аграрной РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:35
2024-02-02T15:23
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ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Польские фермеры через неделю начнут генеральную забастовку, планируя, в частности, заблокировать границу с Украиной в знак протеста против европейской аграрной политики, сообщили в профсоюзе "Солидарность". &quot;Наше терпение себя исчерпало. &lt;...&gt; Позиция Брюсселя от января 2024 года не может быть принята нашим фермерским сообществом. К тому же бездействие польских властей и планы сотрудничать с Еврокомиссией, уважать все ее решения по поводу импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия с Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить генеральную забастовку&quot;, — сказано в заявлении протестующих.Начать акцию протеста они планируют 9 февраля с блокады погранпереходов с Украиной, также аграрии собираются заблокировать автострады по всей стране.Протестующие призвали поляков проявить понимание и понять, "в какой ситуации мы все оказались"."Мы сражаемся за общее благо, пытаясь предотвратить банкротство польских семейных, иногда насчитывающих несколько поколений, домохозяйств", — заключили организаторы акции.Протесты фермеров проходят во многих странах Европы. Одна из главных причин — наплыв на рынке сельхозпродукции украинских агрохолдингов. Соглашение между ЕС и Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности в Брюсселе.ЕС в июне 2022 года на год отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023-го такой режим продлили еще на год. В конце марта 2023 года Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924891630.html
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в мире, украина, брюссель, европа, солидарность, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Европа, Солидарность, Еврокомиссия, Евросоюз
Польские фермеры заявили о полной блокировке границы с Украиной 9 февраля

"Солидарность": 9 февраля фермеры Польши заблокируют границу с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПротест в Варшаве
Протест в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Протест в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Польские фермеры через неделю начнут генеральную забастовку, планируя, в частности, заблокировать границу с Украиной в знак протеста против европейской аграрной политики, сообщили в профсоюзе "Солидарность".
«

"Наше терпение себя исчерпало. <...> Позиция Брюсселя от января 2024 года не может быть принята нашим фермерским сообществом. К тому же бездействие польских властей и планы сотрудничать с Еврокомиссией, уважать все ее решения по поводу импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия с Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить генеральную забастовку", — сказано в заявлении протестующих.

Начать акцию протеста они планируют 9 февраля с блокады погранпереходов с Украиной, также аграрии собираются заблокировать автострады по всей стране.
Протестующие призвали поляков проявить понимание и понять, "в какой ситуации мы все оказались".
"Мы сражаемся за общее благо, пытаясь предотвратить банкротство польских семейных, иногда насчитывающих несколько поколений, домохозяйств", — заключили организаторы акции.
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Протесты фермеров проходят во многих странах Европы. Одна из главных причин — наплыв на рынке сельхозпродукции украинских агрохолдингов. Соглашение между ЕС и Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности в Брюсселе.
ЕС в июне 2022 года на год отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023-го такой режим продлили еще на год. В конце марта 2023 года Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
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