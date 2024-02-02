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"Не остановите". В Китае сообщили Киеву о "решающей победе" Путина - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/pobeda-1924935150.html
"Не остановите". В Китае сообщили Киеву о "решающей победе" Путина
"Не остановите". В Китае сообщили Киеву о "решающей победе" Путина - РИА Новости, 02.02.2024
"Не остановите". В Китае сообщили Киеву о "решающей победе" Путина
Россия однозначно одержит победу на Украине, потому что Киеву будет все сложнее противостоять ее наступлению, пишет китайский военный эксперт Цзинь Чжень на... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:56
2024-02-02T03:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия однозначно одержит победу на Украине, потому что Киеву будет все сложнее противостоять ее наступлению, пишет китайский военный эксперт Цзинь Чжень на портале Sohu."ВСУ все больше утрачивают возможности остановить целенаправленное и настойчивое российское наступление", — указано в статье.Эксперт отметил, что Киев получает от Запада намного меньше вооружений, чем теряет на поле боя. По данным Цзиня, на один переданный Западом танк приходятся десять уничтоженных. При этом даже получаемые Украиной образцы представляют из себя устаревшее или неисправное вооружение.&quot;Точно можно сказать одно: последнюю решающую битву выиграет Путин&quot;, — заключил автор.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240130/prodvizhenie-1924460170.html
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в мире, украина, китай, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Не остановите". В Китае сообщили Киеву о "решающей победе" Путина

Sohu: ВСУ не смогут остановить наступление России

© РИА Новости / POOL / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими-участниками СВО
Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими-участниками СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / POOL / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими-участниками СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия однозначно одержит победу на Украине, потому что Киеву будет все сложнее противостоять ее наступлению, пишет китайский военный эксперт Цзинь Чжень на портале Sohu.
"ВСУ все больше утрачивают возможности остановить целенаправленное и настойчивое российское наступление", — указано в статье.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Глава ГУР Украины Буданов признал продвижение российских войск
30 января, 21:10
Эксперт отметил, что Киев получает от Запада намного меньше вооружений, чем теряет на поле боя. По данным Цзиня, на один переданный Западом танк приходятся десять уничтоженных. При этом даже получаемые Украиной образцы представляют из себя устаревшее или неисправное вооружение.
«

"Точно можно сказать одно: последнюю решающую битву выиграет Путин", — заключил автор.

После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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