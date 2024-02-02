https://ria.ru/20240202/pobeda-1924935150.html

"Не остановите". В Китае сообщили Киеву о "решающей победе" Путина

"Не остановите". В Китае сообщили Киеву о "решающей победе" Путина - РИА Новости, 02.02.2024

"Не остановите". В Китае сообщили Киеву о "решающей победе" Путина

Россия однозначно одержит победу на Украине, потому что Киеву будет все сложнее противостоять ее наступлению, пишет китайский военный эксперт Цзинь Чжень на... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T03:56

2024-02-02T03:56

2024-02-02T03:56

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия однозначно одержит победу на Украине, потому что Киеву будет все сложнее противостоять ее наступлению, пишет китайский военный эксперт Цзинь Чжень на портале Sohu."ВСУ все больше утрачивают возможности остановить целенаправленное и настойчивое российское наступление", — указано в статье.Эксперт отметил, что Киев получает от Запада намного меньше вооружений, чем теряет на поле боя. По данным Цзиня, на один переданный Западом танк приходятся десять уничтоженных. При этом даже получаемые Украиной образцы представляют из себя устаревшее или неисправное вооружение."Точно можно сказать одно: последнюю решающую битву выиграет Путин", — заключил автор.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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