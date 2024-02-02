https://ria.ru/20240202/pitt-1925005281.html

Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино

Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино - РИА Новости, 02.02.2024

Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино

Американский актер Брэд Питт снимется в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием "Кинокритик", пишет Deadline. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:01

2024-02-02T14:01

2024-02-02T14:09

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский актер Брэд Питт снимется в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием "Кинокритик", пишет Deadline.Какую роль получит Питт в картине, не сообщается. Но в издании предполагают, что актер может сыграть в нем главного персонажа — рецензента фильмов для взрослых.О предстоящем проекте также известно, что действие в нем будет происходить в Калифорнии 1977 года.Если контракт с Питтом будет подписан, то "Кинокритик" станет третьей совместной работой актера и режиссера. Ранее Брэд Питт снялся в фильмах Тарантино "Однажды в... Голливуде" и "Бесславные ублюдки". За первый он получил премию "Оскар" как лучший актер второго плана.В Deadline отмечают, что идею для "Кинокритика" Тарантино взял из собственной жизни. В подростковом возрасте он работал в сфере вендинга и загружал порножурналы в торговые автоматы. Тогда же будущий кинематографист впервые столкнулся с рецензиями критиков. "Был один порножурнал с очень интересной страницей с описанием фильма. Текст критика был очень забавным", — признавался в одном из интервью Тарантино.Отмечается, что этот рецензент и стал прообразом главного героя. Что еще войдет в фильм, кто исполнит в нем главные роли, и когда начнутся съемки, не раскрывается.

https://ria.ru/20230527/tarantino-1874583851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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