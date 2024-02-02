https://ria.ru/20240202/pitt-1925005281.html
Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино
Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино - РИА Новости, 02.02.2024
Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино
Американский актер Брэд Питт снимется в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием "Кинокритик", пишет Deadline. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:01
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский актер Брэд Питт снимется в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием "Кинокритик", пишет Deadline.Какую роль получит Питт в картине, не сообщается. Но в издании предполагают, что актер может сыграть в нем главного персонажа — рецензента фильмов для взрослых.О предстоящем проекте также известно, что действие в нем будет происходить в Калифорнии 1977 года.Если контракт с Питтом будет подписан, то "Кинокритик" станет третьей совместной работой актера и режиссера. Ранее Брэд Питт снялся в фильмах Тарантино "Однажды в... Голливуде" и "Бесславные ублюдки". За первый он получил премию "Оскар" как лучший актер второго плана.В Deadline отмечают, что идею для "Кинокритика" Тарантино взял из собственной жизни. В подростковом возрасте он работал в сфере вендинга и загружал порножурналы в торговые автоматы. Тогда же будущий кинематографист впервые столкнулся с рецензиями критиков. "Был один порножурнал с очень интересной страницей с описанием фильма. Текст критика был очень забавным", — признавался в одном из интервью Тарантино.Отмечается, что этот рецензент и стал прообразом главного героя. Что еще войдет в фильм, кто исполнит в нем главные роли, и когда начнутся съемки, не раскрывается.
https://ria.ru/20230527/tarantino-1874583851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, технологии, квентин тарантино, брэд питт (уильям бредли), знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новости культуры, культура, кино, кино и сериалы
Калифорния, Технологии, Квентин Тарантино, Брэд Питт (Уильям Бредли), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Новости культуры, Культура, кино, Кино и сериалы, Культура
Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино
Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино "Кинокритик"
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Американский актер Брэд Питт снимется в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием "Кинокритик", пишет
Deadline.
Какую роль получит Питт в картине, не сообщается. Но в издании предполагают, что актер может сыграть в нем главного персонажа — рецензента фильмов для взрослых.
О предстоящем проекте также известно, что действие в нем будет происходить в Калифорнии
1977 года.
Если контракт с Питтом будет подписан, то "Кинокритик" станет третьей совместной работой актера и режиссера.
Ранее Брэд Питт снялся в фильмах Тарантино "Однажды в... Голливуде" и "Бесславные ублюдки". За первый он получил премию "Оскар" как лучший актер второго плана.
В Deadline отмечают, что идею для "Кинокритика" Тарантино взял из собственной жизни.
В подростковом возрасте он работал в сфере вендинга и загружал порножурналы в торговые автоматы. Тогда же будущий кинематографист впервые столкнулся с рецензиями критиков.
«
"Был один порножурнал с очень интересной страницей с описанием фильма. Текст критика был очень забавным", — признавался в одном из интервью Тарантино.
Отмечается, что этот рецензент и стал прообразом главного героя. Что еще войдет в фильм, кто исполнит в нем главные роли, и когда начнутся съемки, не раскрывается.
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