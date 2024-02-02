Мурашко рассказал о перспективах развития лекарственных технологий

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала толчок для развития фармацевтической отрасли, перспективными направлениями развития лекарственных технологий являются 3D-лекарства, биоэлектрические препараты, а также "умные" таблетки с датчиками, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Пандемия, которая на начальном этапе вызвала во всех странах растерянность, в России фактически дала толчок для развития фармпроизводства", - сказал Мурашко на пленарной сессия "Здравоохранение России: достижения и возможности" в день здоровья на выставке "Россия". Согласно презентации министра, ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов увеличился с 5,9 миллиарда упаковок в 2022 году до 6,4 миллиарда упаковок в 2023. Мурашко отметил также перспективные направления развития лекарственных технологий - это биоэлектрические лекарства (например нейростимулятор для лечения ревматоидного артрита и имплант-анальгетик, который вызывает "онемение" нерва после ампутации или при хронической боли) и лекарства-корректоры, например, для лечения ожирения. Перспективным также является развитие направления 3D-лекарств, которое позволяют на основе персональных настроек пациента напечатать таблетки с уникальной дозировкой и в нужном количестве. Возможно появление также "умных лекарств" - таблетки с датчиками, которые в цифровом виде отслеживают, принимал ли пациент лекарства, уточнил Мурашко.
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала толчок для развития фармацевтической отрасли, перспективными направлениями развития лекарственных технологий являются 3D-лекарства, биоэлектрические препараты, а также "умные" таблетки с датчиками, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пандемия, которая на начальном этапе вызвала во всех странах растерянность, в России фактически дала толчок для развития фармпроизводства", - сказал Мурашко на пленарной сессия "Здравоохранение России: достижения и возможности" в день здоровья на выставке "Россия".
Согласно презентации министра, ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов увеличился с 5,9 миллиарда упаковок в 2022 году до 6,4 миллиарда упаковок в 2023.
Мурашко отметил также перспективные направления развития лекарственных технологий - это биоэлектрические лекарства (например нейростимулятор для лечения ревматоидного артрита и имплант-анальгетик, который вызывает "онемение" нерва после ампутации или при хронической боли) и лекарства-корректоры, например, для лечения ожирения.
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19 октября 2023, 13:50
Перспективным также является развитие направления 3D-лекарств, которое позволяют на основе персональных настроек пациента напечатать таблетки с уникальной дозировкой и в нужном количестве.
Возможно появление также "умных лекарств" - таблетки с датчиками, которые в цифровом виде отслеживают, принимал ли пациент лекарства, уточнил Мурашко.
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