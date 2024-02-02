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Мурашко рассказал о перспективах развития лекарственных технологий - РИА Новости, 02.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
14:08 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/murashko-1925032262.html
Мурашко рассказал о перспективах развития лекарственных технологий
Мурашко рассказал о перспективах развития лекарственных технологий - РИА Новости, 02.02.2024
Мурашко рассказал о перспективах развития лекарственных технологий
Пандемия коронавируса дала толчок для развития фармацевтической отрасли, перспективными направлениями развития лекарственных технологий являются 3D-лекарства,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:08
2024-02-02T14:08
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала толчок для развития фармацевтической отрасли, перспективными направлениями развития лекарственных технологий являются 3D-лекарства, биоэлектрические препараты, а также "умные" таблетки с датчиками, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Пандемия, которая на начальном этапе вызвала во всех странах растерянность, в России фактически дала толчок для развития фармпроизводства", - сказал Мурашко на пленарной сессия "Здравоохранение России: достижения и возможности" в день здоровья на выставке "Россия". Согласно презентации министра, ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов увеличился с 5,9 миллиарда упаковок в 2022 году до 6,4 миллиарда упаковок в 2023. Мурашко отметил также перспективные направления развития лекарственных технологий - это биоэлектрические лекарства (например нейростимулятор для лечения ревматоидного артрита и имплант-анальгетик, который вызывает "онемение" нерва после ампутации или при хронической боли) и лекарства-корректоры, например, для лечения ожирения. Перспективным также является развитие направления 3D-лекарств, которое позволяют на основе персональных настроек пациента напечатать таблетки с уникальной дозировкой и в нужном количестве. Возможно появление также "умных лекарств" - таблетки с датчиками, которые в цифровом виде отслеживают, принимал ли пациент лекарства, уточнил Мурашко.
https://ria.ru/20231019/lekarstva-1903832496.html
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выставка-форум "россия", общество, россия, михаил мурашко
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о перспективах развития лекарственных технологий

Мурашко: фармацевтика развивается в сторону 3D-лекарств и "умных" таблеток

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала толчок для развития фармацевтической отрасли, перспективными направлениями развития лекарственных технологий являются 3D-лекарства, биоэлектрические препараты, а также "умные" таблетки с датчиками, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пандемия, которая на начальном этапе вызвала во всех странах растерянность, в России фактически дала толчок для развития фармпроизводства", - сказал Мурашко на пленарной сессия "Здравоохранение России: достижения и возможности" в день здоровья на выставке "Россия".
Энергия для людей: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Новогодний мюзикл За таинственной звездой

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

Фестиваль энергии и спорта Заряжай

В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

Международная выставка-форум Россия

На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

Презентация проекта Расскажи мне о войне

Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

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4 из 17
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Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

Актер Антон Шагин

Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

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Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

Музыкально-поэтический спектакль Я говорю с тобой из Ленинграда

Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

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6 из 17
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Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

Стенд Республики Татарстан, павильон № 75

Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

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Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

Генеральный директор Государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев на пленарной сессии ТЭК России: новые возможности для развития

Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

Международная выставка-форум Россия

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего работает 131 экспозиция.

Девушка на международной выставке-форуме Россия

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
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Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

Российско-Мьянманский бизнес-форум

Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

Арт-группа Хор Турецкого

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

Фестиваль энергии и спорта Заряжай

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

Концертно-развлекательная программа, мастер-класс по фигурному катанию и флешмоб с участием студентов

Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
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Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

Презентация нового российского суперкара Rossa

Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
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Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

Стенд Красноярского края

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

Молодежная патриотическая акция памяти 900 свечей

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17

В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17

Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17

Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
Согласно презентации министра, ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов увеличился с 5,9 миллиарда упаковок в 2022 году до 6,4 миллиарда упаковок в 2023.
Мурашко отметил также перспективные направления развития лекарственных технологий - это биоэлектрические лекарства (например нейростимулятор для лечения ревматоидного артрита и имплант-анальгетик, который вызывает "онемение" нерва после ампутации или при хронической боли) и лекарства-корректоры, например, для лечения ожирения.
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Перспективным также является развитие направления 3D-лекарств, которое позволяют на основе персональных настроек пациента напечатать таблетки с уникальной дозировкой и в нужном количестве.
Возможно появление также "умных лекарств" - таблетки с датчиками, которые в цифровом виде отслеживают, принимал ли пациент лекарства, уточнил Мурашко.
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