https://ria.ru/20240202/mumiya-1924977406.html
Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа
Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа - РИА Новости, 02.02.2024
Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа
Четыре года тело мужчины пролежало в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти, он мумифицирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону, по данным местного... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:48
2024-02-02T10:48
2024-02-02T10:48
происшествия
ленинградская область
гатчинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Четыре года тело мужчины пролежало в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти, он мумифицирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону, по данным местного ТВ, все это время в доме жила его жена с четырьмя детьми. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области мумифицированного тела мужчины 1974 года рождения", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что по данным судебно-медицинского эксперта видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. "Предполагаемая давность наступления смерти – около четырех лет", - уточняет пресс-служба регионального СУСК. По данным местного телеканала 78, все это время в доме проживала жена мужчины и 4 детьми, предположительно у женщины диагностировано психическое расстройство. "Во время ссоры он замертво упал, а женщина "схоронила" его в одеяле в собственной кровати. Детям она сначала говорила, что отец обязательно очнется чуть позже, а потом и вовсе запретила поднимать эту тему под страхом сдачи в детдом", - сообщает телеканал. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230814/mumii-1890057555.html
https://ria.ru/20230310/mumiya-1856898196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, гатчинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Гатчинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа
В Ленинградской области нашли мумию мужчины, пролежавшую в доме четыре года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости.
Четыре года тело мужчины пролежало в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти, он мумифицирован, сообщает пресс-служба
СУСК по региону, по данным местного ТВ, все это время в доме жила его жена с четырьмя детьми.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области мумифицированного тела мужчины 1974 года рождения", - сообщает пресс-служба.
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Добавляется, что по данным судебно-медицинского эксперта видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. "Предполагаемая давность наступления смерти – около четырех лет", - уточняет пресс-служба регионального СУСК.
По данным местного телеканала 78, все это время в доме проживала жена мужчины и 4 детьми, предположительно у женщины диагностировано психическое расстройство. "Во время ссоры он замертво упал, а женщина "схоронила" его в одеяле в собственной кровати. Детям она сначала говорила, что отец обязательно очнется чуть позже, а потом и вовсе запретила поднимать эту тему под страхом сдачи в детдом", - сообщает телеканал.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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