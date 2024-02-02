Рейтинг@Mail.ru
Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/mumiya-1924977406.html
Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа
Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа - РИА Новости, 02.02.2024
Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа
Четыре года тело мужчины пролежало в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти, он мумифицирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону, по данным местного... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:48
2024-02-02T10:48
происшествия
ленинградская область
гатчинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Четыре года тело мужчины пролежало в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти, он мумифицирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону, по данным местного ТВ, все это время в доме жила его жена с четырьмя детьми. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области мумифицированного тела мужчины 1974 года рождения", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что по данным судебно-медицинского эксперта видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. "Предполагаемая давность наступления смерти – около четырех лет", - уточняет пресс-служба регионального СУСК. По данным местного телеканала 78, все это время в доме проживала жена мужчины и 4 детьми, предположительно у женщины диагностировано психическое расстройство. "Во время ссоры он замертво упал, а женщина "схоронила" его в одеяле в собственной кровати. Детям она сначала говорила, что отец обязательно очнется чуть позже, а потом и вовсе запретила поднимать эту тему под страхом сдачи в детдом", - сообщает телеканал. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230814/mumii-1890057555.html
https://ria.ru/20230310/mumiya-1856898196.html
ленинградская область
гатчинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, гатчинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Гатчинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа

В Ленинградской области нашли мумию мужчины, пролежавшую в доме четыре года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Четыре года тело мужчины пролежало в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти, он мумифицирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону, по данным местного ТВ, все это время в доме жила его жена с четырьмя детьми.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области мумифицированного тела мужчины 1974 года рождения", - сообщает пресс-служба.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин
14 августа 2023, 19:53
Добавляется, что по данным судебно-медицинского эксперта видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. "Предполагаемая давность наступления смерти – около четырех лет", - уточняет пресс-служба регионального СУСК.
По данным местного телеканала 78, все это время в доме проживала жена мужчины и 4 детьми, предположительно у женщины диагностировано психическое расстройство. "Во время ссоры он замертво упал, а женщина "схоронила" его в одеяле в собственной кровати. Детям она сначала говорила, что отец обязательно очнется чуть позже, а потом и вовсе запретила поднимать эту тему под страхом сдачи в детдом", - сообщает телеканал.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Полицейский автомобиль у медицинского центра в Талсе, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Женщина случайно обнаружила в шкафу мумию пропавшего мужа
10 марта 2023, 03:02
 
ПроисшествияЛенинградская областьГатчинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала