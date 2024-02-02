https://ria.ru/20240202/mumiya-1924977406.html

Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа

Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа - РИА Новости, 02.02.2024

Жительница Ленинградской области четыре года прятала в доме мумию мужа

Четыре года тело мужчины пролежало в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти, он мумифицирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону, по данным местного... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:48

2024-02-02T10:48

2024-02-02T10:48

происшествия

ленинградская область

гатчинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Четыре года тело мужчины пролежало в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти, он мумифицирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону, по данным местного ТВ, все это время в доме жила его жена с четырьмя детьми. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области мумифицированного тела мужчины 1974 года рождения", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что по данным судебно-медицинского эксперта видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. "Предполагаемая давность наступления смерти – около четырех лет", - уточняет пресс-служба регионального СУСК. По данным местного телеканала 78, все это время в доме проживала жена мужчины и 4 детьми, предположительно у женщины диагностировано психическое расстройство. "Во время ссоры он замертво упал, а женщина "схоронила" его в одеяле в собственной кровати. Детям она сначала говорила, что отец обязательно очнется чуть позже, а потом и вовсе запретила поднимать эту тему под страхом сдачи в детдом", - сообщает телеканал. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230814/mumii-1890057555.html

https://ria.ru/20230310/mumiya-1856898196.html

ленинградская область

гатчинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, гатчинский район, следственный комитет россии (ск рф)