https://ria.ru/20240202/moskva-1924883519.html

Ефимов: с поддержкой "Моспрома" 8 предприятий Москвы вышли на мировой рынок

Ефимов: с поддержкой "Моспрома" 8 предприятий Москвы вышли на мировой рынок - РИА Новости, 02.02.2024

Ефимов: с поддержкой "Моспрома" 8 предприятий Москвы вышли на мировой рынок

В минувшем году восемь предприятий Москвы вышли на мировые рынки – СНГ, Африка и Персидский залив благодаря Центру поддержки экспорта АНО "Моспром", сообщил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:05

2024-02-02T14:05

2024-02-02T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В минувшем году восемь предприятий Москвы вышли на мировые рынки – СНГ, Африка и Персидский залив благодаря Центру поддержки экспорта АНО "Моспром", сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В 2023 году восемь столичных предприятий впервые поставили свою продукцию в другие страны благодаря поддержке Центра "Моспром". Среди них производители световых и электроэнергетических товаров, продуктов питания, напитков и другой продукции. Рынками сбыта стали страны Персидского залива, СНГ и западного побережья Африки. Например, производитель светотехнической продукции компания "Трансинжиниринг" подписала контракт на оснащение сети казахстанских супермаркетов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Там отметили, что еще один производитель из Москвы – компания "Эколайт", осуществляющая деятельность в сфере электротехники, обрела потенциального дистрибьютера для своих товаров в результате участия в бизнес-миссии на территории Ирана. В планах у предприятия поставка устройств, предназначенных для защиты от дугового пробоя (УЗДП), и производство их в Иране. Кроме того, в минувший год торговая марка SAUK из Москвы получила запрос на поставку своего оборудования радиочастотной идентификации на территорию государств Египет и Сомали.Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, кроме оборудования в прошедший год на рынки заграничных стран также поступили и продукты питания от производителей из столицы. Международная выставка Foodex Saudi в Саудовской Аравии оказалась успешной. Ряд производителей пищевой продукции из Москвы по итогам данного мероприятия получили крупные предложения от партнеров из-за границы."Изготовитель костного бульона компания ProBulion сейчас находится на стадии переговоров о локализации производства питания для школьников в Саудовской Аравии и поставках в первую российскую школу в стране. Также там планирует открыть свой шоколадный бутик с конфетами премиум-класса производитель изделий из шоколада компания "Принцесса Шоко". Сейчас с предприятием ведутся переговоры о заказе пробной партии из Москвы, после чего будет решен вопрос о дальнейших поставках или локализации", – уточнил Овчинский.В пресс-службе добавили, что также производителем напитков "Азиано" было принято решение о поставке своей продукции крупному дистрибьютору еды на территории Узбекистана.Как отметил ранее мэр столицы Сергей Собянин, в минувшем году в Москве были укреплены позиции лидера по показателю "Объем несырьевого неэнергетического экспорта в другие страны".Правительством столицы был создан центр поддержки экспорта "Моспром". Он оказывает помощь компаниям Москвы в поиске контрагентов и проведении процесса переговоров с потенциальными покупателями в других странах.Экспорт товаров, которые были произведены на территории Москвы, производится в свыше, чем 100 мировых государств. За границу поставляют различную продукцию, в числе которой кондитерские изделия, косметические товары, оптика и медоборудование. Столица продолжает расширять экспорт, данные процесс сказывается положительно на экономики Москвы и предоставляет возможность компаниям развиваться.

https://ria.ru/20240201/rabotniki-1924660582.html

https://ria.ru/20240131/efimov-1924458658.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский