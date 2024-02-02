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Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в ПМР
Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в ПМР - РИА Новости, 02.02.2024
Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в ПМР
Кишинев может пойти на ответные меры, если Москва откроет избирательные участки на выборах президента России на территории непризнанной ПМР, заявил спикер... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T00:13
2024-02-02T00:13
2024-02-02T02:38
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КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Кишинев может пойти на ответные меры, если Москва откроет избирательные участки на выборах президента России на территории непризнанной ПМР, заявил спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в эфире канала Jurnal TV."Мы не можем запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран. Но открытие участков на левом берегу Днестра или в других населенных пунктах, но в особенности на неконтролируемых, сепаратистских территориях — это неправильно и незаконно. Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье. Но так происходило до нас. Это было незаконно и сговором. Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии", — сказал Гросу.Лидер ПДС не стал раскрывать детали, но отметил, что Кишинев изучает возможные запрещающие меры."Ведь тем, кто будет занят организацией выборов, понадобятся человеческие ресурсы. Но им же как-то надо добраться до нас (в страну. — Прим. ред.)… Вот, будем думать на этот счет", — добавил Гросу.Ранее Москва обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в "разумные сроки". Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной Кишиневу территории, а еще 24 — в Приднестровье, где живут более 200 тысяч российских граждан.В понедельник новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире национального радио "Молдова-1", что вопрос открытия участков для российских граждан на территории Молдавии еще обсуждается. Он также подчеркнул, что Кишинев в любых условиях не может запретить открытия избирательного участка на территории посольства России.Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост претендуют семь человек. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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молдавия, россия, кишинев, игорь гросу, михай попшой, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Игорь Гросу, Михай Попшой, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, В мире
Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в ПМР
Молдавия призвала Россию отказаться от открытия избирательных участков в ПМР
КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости.
Кишинев может пойти на ответные меры, если Москва откроет избирательные участки на выборах президента России на территории непризнанной ПМР, заявил спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в эфире канала Jurnal TV
.
"Мы не можем запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран. Но открытие участков на левом берегу Днестра
или в других населенных пунктах, но в особенности на неконтролируемых, сепаратистских территориях — это неправильно и незаконно. Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье. Но так происходило до нас. Это было незаконно и сговором. Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии", — сказал Гросу.
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Лидер ПДС не стал раскрывать детали, но отметил, что Кишинев
изучает возможные запрещающие меры.
«
"Ведь тем, кто будет занят организацией выборов, понадобятся человеческие ресурсы. Но им же как-то надо добраться до нас (в страну. — Прим. ред.)… Вот, будем думать на этот счет", — добавил Гросу.
Ранее Москва обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в "разумные сроки". Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной Кишиневу территории, а еще 24 — в Приднестровье, где живут более 200 тысяч российских граждан.
В понедельник новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире национального радио "Молдова-1", что вопрос открытия участков для российских граждан на территории Молдавии еще обсуждается. Он также подчеркнул, что Кишинев в любых условиях не может запретить открытия избирательного участка на территории посольства России.
Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост претендуют семь человек. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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