https://ria.ru/20240202/khamas-1925082148.html

ХАМАС попросило Россию выступить гарантом при обмене пленными

ХАМАС попросило Россию выступить гарантом при обмене пленными - РИА Новости, 02.02.2024

ХАМАС попросило Россию выступить гарантом при обмене пленными

ХАМАС просило включить Россию в число гарантов при обмене заложниками и заключенными с Израилем, сообщил РИА Новости член политбюро палестинского движения... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:11

2024-02-02T17:11

2024-02-02T18:05

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. ХАМАС просило включить Россию в число гарантов при обмене заложниками и заключенными с Израилем, сообщил РИА Новости член политбюро палестинского движения Бассем Наим."Когда мы вносили свои предложения, мы просили о региональных и международных гарантиях для осуществления (обмена. — Прим. ред.) вне зависимости от того, кто их предоставляет, важно то, что мы говорим (чтобы были. — Прим. ред.): Катар, Египет и Организация Объединенных Наций, и мы просили Россию также выступить гарантом осуществления (обмена. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что соглашение должно включать полное прекращение огня, вывод всех израильских сил из сектора Газа, открытие контрольно-пропускных пунктов и ввоз необходимого продовольствия в анклав.Накануне официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что Израиль согласился приостановить боевые действия в секторе Газа, движение ХАМАС также предварительно одобрило это предложение.Как сообщали израильские СМИ, первый этап потенциальной сделки предусматривает освобождение палестинским движением 35 женщин, больных, раненых и пожилых пленных в обмен на 35-дневную остановку боев. Затем соглашение могут продлить еще на неделю, чтобы провести переговоры о втором этапе освобождения заложников. Отмечается, что количество палестинских заключенных, которых Израилю придется выпустить из тюрем в обмен на освобождение заложников, еще не определено. На официальном уровне в Израиле говорят, что операция в анклаве не закончится, пока военный и политический потенциал ХАМАС не будет полностью ликвидирован. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не раз отмечал, что эта территория останется под военным контролем еврейского государства. В ХАМАС же заявили, что единственный приемлемый сценарий развития событий — это вывод израильских войск и окончание военных действий.В день атаки на Израиль, 7 октября, ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. Сейчас Тель-Авив насчитывает 136 заложников в Газе, среди них — пожилые люди, солдаты и резервисты, по меньшей мере 27 из них, предположительно, мертвы.

https://ria.ru/20240201/khamas-1924913055.html

https://ria.ru/20240202/konflikt-1915630213.html

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в мире, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, катар