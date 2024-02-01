https://ria.ru/20240201/gaza-1924907010.html

Катар заявил о согласии Израиля и ХАМАС на прекращение огня

Катар заявил о согласии Израиля и ХАМАС на прекращение огня - РИА Новости, 01.02.2024

Катар заявил о согласии Израиля и ХАМАС на прекращение огня

Израиль согласился приостановить боевые действия в секторе Газа, движение ХАМАС также одобрило это предложение, заявил официальный представитель МИД Катара... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:55

2024-02-01T20:55

2024-02-01T22:19

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

катар

палестина

хамас

биньямин нетаньяху

моссад

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ДОХА, 1 фев — РИА Новости. Израиль согласился приостановить боевые действия в секторе Газа, движение ХАМАС также одобрило это предложение, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари телеканалу Al Jazeera."Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС", — сказал он.Ранее в четверг 12-й канал израильского телевидения сообщил, что глава службы внешней разведки еврейского государства МОССАД Давид Барнеа представил военному кабинету страны контуры потенциальной сделки с палестинским движением по заложникам и временному прекращению огня.Уточнялось, что первый этап предусматривает освобождение 35 женщин, больных, раненых и пожилых пленных в обмен на 35-дневную остановку боев в анклаве. Затем соглашение могут продлить еще на неделю, чтобы провести переговоры о втором этапе освобождения заложников, среди которых уже будут участники гражданской обороны, молодые мужчины и все те, кого ХАМАС определяет как израильских солдат.При этом, по данным издания, количество палестинских заключенных, которых Израилю придется выпустить из тюрем в обмен на пленных, еще не определено. Подчеркивается, что в этом вопросе еврейскому государству важнее не их количество, а скорее качество. Так, Тель-Авив склонен отпустить больше заключенных, осужденных по легким статьям, нежели преступников "с кровью на руках". ХАМАС же настаивает на передаче тех, кто совершил тяжелые преступления.В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Палестинское движение заявило, что получило предложение по перемирию и изучает его.При этом на официальном уровне в Израиле говорят, что операция в анклаве не закончится, пока военный и политический потенциал ХАМАС не будет полностью ликвидирован. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не раз отмечал, что эта территория останется под военным контролем еврейского государства. В ХАМАС же заявили, что единственный приемлемый сценарий развития событий — это вывод израильских войск и окончание военных действий.В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По данным Тель-Авива, в анклаве до сих пор удерживают 136 похищенных израильтян.

https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924680122.html

https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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катар

палестина

тель-авив

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, катар, палестина, хамас, биньямин нетаньяху, моссад, тель-авив