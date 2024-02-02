Рейтинг@Mail.ru
Косачев: если США проведут ядерные испытания, Россия ответит зеркально - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 02.02.2024 (обновлено: 11:55 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ispytaniya-1924995865.html
Косачев: если США проведут ядерные испытания, Россия ответит зеркально
Косачев: если США проведут ядерные испытания, Россия ответит зеркально - РИА Новости, 02.02.2024
Косачев: если США проведут ядерные испытания, Россия ответит зеркально
При проведении США ядерных испытаний у России не будет юридических препятствий для таких же испытаний, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:53
2024-02-02T11:55
в мире
россия
сша
константин косачев
совет федерации рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. При проведении США ядерных испытаний у России не будет юридических препятствий для таких же испытаний, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. Сенатор привел заявление главы Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби о том, что США готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний. "Дератификация Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на практике означает, что если США проведут, как грозится Хруби, подземные ядерные испытания, то у России, с моей точки зрения, не будет никаких юридических препятствий для проведения таких же ядерных испытаний. В этом и заключается баланс прав и обязанностей сторон, которые находятся в ожидании вступления ДВЗЯИ в силу", - написал сенатор. Политик отметил, что сейчас не осталось никаких сомнений, что "дератификация ДВЗЯИ парламентом России в октябре 2023 года была своевременным решением". Россия сделала шаг к выравниваю стратегического баланса и паритета. Теперь юридически и США, и Россия имеют равные возможности, добавил Косачев.При этом с международно-правовой точки зрения сохранение подписей и США, и России под договором налагает на оба государства пассивное обязательство воздерживаться от поведения, которое бы противоречило объекту и цели ДВЗЯИ."Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем (статья 1)", - написал законодатель.Косачев подчеркнул, что вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) США "торпедируют" на протяжении 28 лет."Тем самым стратегический баланс и паритет был нарушен изначально: США подписали ДВЗЯИ, не ратифицировали его, при этом развивали инфраструктуру; Россия подписала ДВЗЯИ, ратифицировала его 30 июня 2000 года, исполняла ядерный мораторий, добросовестно ожидая вступление ДВЗЯИ в силу", - отметил законодатель.Косачев также привел ещё одно заявление Хруби о том, что Россия якобы показала поведение, нарушающее глобальное равновесие, в том числе из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии."И это (не удержусь от оценки - в наглую) заявляет представитель страны, разместившей ядерное оружие на шести военных базах США в пяти европейских странах, плюсом готовится еще британская локация и, возможно, на других базах по всему миру. Видимо, в понимании американцев глобальное равновесие - это когда "всё позволено Юпитеру и ничего - быку". Нет слов", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240202/nato-1924985797.html
россия
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, константин косачев, совет федерации рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия
В мире, Россия, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Белоруссия
Косачев: если США проведут ядерные испытания, Россия ответит зеркально

Косачев: если США проведут ядерные испытания, РФ сможет ответить зеркально

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. При проведении США ядерных испытаний у России не будет юридических препятствий для таких же испытаний, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор привел заявление главы Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби о том, что США готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний.
«
"Дератификация Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на практике означает, что если США проведут, как грозится Хруби, подземные ядерные испытания, то у России, с моей точки зрения, не будет никаких юридических препятствий для проведения таких же ядерных испытаний. В этом и заключается баланс прав и обязанностей сторон, которые находятся в ожидании вступления ДВЗЯИ в силу", - написал сенатор.
Политик отметил, что сейчас не осталось никаких сомнений, что "дератификация ДВЗЯИ парламентом России в октябре 2023 года была своевременным решением". Россия сделала шаг к выравниваю стратегического баланса и паритета. Теперь юридически и США, и Россия имеют равные возможности, добавил Косачев.
При этом с международно-правовой точки зрения сохранение подписей и США, и России под договором налагает на оба государства пассивное обязательство воздерживаться от поведения, которое бы противоречило объекту и цели ДВЗЯИ.
"Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем (статья 1)", - написал законодатель.
Косачев подчеркнул, что вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) США "торпедируют" на протяжении 28 лет.
"Тем самым стратегический баланс и паритет был нарушен изначально: США подписали ДВЗЯИ, не ратифицировали его, при этом развивали инфраструктуру; Россия подписала ДВЗЯИ, ратифицировала его 30 июня 2000 года, исполняла ядерный мораторий, добросовестно ожидая вступление ДВЗЯИ в силу", - отметил законодатель.
Косачев также привел ещё одно заявление Хруби о том, что Россия якобы показала поведение, нарушающее глобальное равновесие, в том числе из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии.
"И это (не удержусь от оценки - в наглую) заявляет представитель страны, разместившей ядерное оружие на шести военных базах США в пяти европейских странах, плюсом готовится еще британская локация и, возможно, на других базах по всему миру. Видимо, в понимании американцев глобальное равновесие - это когда "всё позволено Юпитеру и ничего - быку". Нет слов", - заключил парламентарий.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Эксперт: НАТО на учениях отработает ядерный сценарий конфликта с Россией
Вчера, 11:26
 
В миреРоссияСШАКонстантин КосачевСовет Федерации РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Белоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала