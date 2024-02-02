https://ria.ru/20240202/ispytaniya-1924995865.html

Косачев: если США проведут ядерные испытания, Россия ответит зеркально

Косачев: если США проведут ядерные испытания, Россия ответит зеркально - РИА Новости, 02.02.2024

Косачев: если США проведут ядерные испытания, Россия ответит зеркально

При проведении США ядерных испытаний у России не будет юридических препятствий для таких же испытаний, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:53

2024-02-02T11:53

2024-02-02T11:55

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белоруссия

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. При проведении США ядерных испытаний у России не будет юридических препятствий для таких же испытаний, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. Сенатор привел заявление главы Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби о том, что США готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний. "Дератификация Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на практике означает, что если США проведут, как грозится Хруби, подземные ядерные испытания, то у России, с моей точки зрения, не будет никаких юридических препятствий для проведения таких же ядерных испытаний. В этом и заключается баланс прав и обязанностей сторон, которые находятся в ожидании вступления ДВЗЯИ в силу", - написал сенатор. Политик отметил, что сейчас не осталось никаких сомнений, что "дератификация ДВЗЯИ парламентом России в октябре 2023 года была своевременным решением". Россия сделала шаг к выравниваю стратегического баланса и паритета. Теперь юридически и США, и Россия имеют равные возможности, добавил Косачев.При этом с международно-правовой точки зрения сохранение подписей и США, и России под договором налагает на оба государства пассивное обязательство воздерживаться от поведения, которое бы противоречило объекту и цели ДВЗЯИ."Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем (статья 1)", - написал законодатель.Косачев подчеркнул, что вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) США "торпедируют" на протяжении 28 лет."Тем самым стратегический баланс и паритет был нарушен изначально: США подписали ДВЗЯИ, не ратифицировали его, при этом развивали инфраструктуру; Россия подписала ДВЗЯИ, ратифицировала его 30 июня 2000 года, исполняла ядерный мораторий, добросовестно ожидая вступление ДВЗЯИ в силу", - отметил законодатель.Косачев также привел ещё одно заявление Хруби о том, что Россия якобы показала поведение, нарушающее глобальное равновесие, в том числе из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии."И это (не удержусь от оценки - в наглую) заявляет представитель страны, разместившей ядерное оружие на шести военных базах США в пяти европейских странах, плюсом готовится еще британская локация и, возможно, на других базах по всему миру. Видимо, в понимании американцев глобальное равновесие - это когда "всё позволено Юпитеру и ничего - быку". Нет слов", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240202/nato-1924985797.html

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в мире, россия, сша, константин косачев, совет федерации рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия