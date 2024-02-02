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Ивановские аграрии получат господдержку по 8 направлениям в 2024 году - РИА Новости, 02.02.2024
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18:21 02.02.2024
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Ивановские аграрии получат господдержку по 8 направлениям в 2024 году
Ивановские аграрии получат господдержку по 8 направлениям в 2024 году - РИА Новости, 02.02.2024
Ивановские аграрии получат господдержку по 8 направлениям в 2024 году
В текущем году сельхозтоваропроизводители Ивановской области получат средства господдержки по восьми направлениям деятельности в рамках "объединенной" субсидии, РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:21
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В текущем году сельхозтоваропроизводители Ивановской области получат средства господдержки по восьми направлениям деятельности в рамках "объединенной" субсидии, сообщает пресс-служба регионального правительства. В том числе федеральные средства поступят на проведение агротехнологических работ, элитное семеноводство, племенное животноводство, развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственное страхование, а также производство молока, льна и конопли, продукции плодово-ягодных насаждений. По словам члена правительства Ивановской области - директора департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Бубнова, в текущем году на государственную поддержку сельского хозяйства региона из федерального и областного бюджетов предусмотрено свыше 770 миллионов рублей, данный показатель выше уровня 2023 года. Минсельхоз России с 2024 года внес изменения в механизм предоставления господдержки для аграриев, всего определено 12 приоритетных направлений.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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Ивановские аграрии получат господдержку по 8 направлениям в 2024 году

© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий РыжаковУборка урожая в Ивановской области
Уборка урожая в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
Уборка урожая в Ивановской области
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В текущем году сельхозтоваропроизводители Ивановской области получат средства господдержки по восьми направлениям деятельности в рамках "объединенной" субсидии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В том числе федеральные средства поступят на проведение агротехнологических работ, элитное семеноводство, племенное животноводство, развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственное страхование, а также производство молока, льна и конопли, продукции плодово-ягодных насаждений.
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Вчера, 15:56
По словам члена правительства Ивановской области - директора департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Бубнова, в текущем году на государственную поддержку сельского хозяйства региона из федерального и областного бюджетов предусмотрено свыше 770 миллионов рублей, данный показатель выше уровня 2023 года.
Минсельхоз России с 2024 года внес изменения в механизм предоставления господдержки для аграриев, всего определено 12 приоритетных направлений.
 
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