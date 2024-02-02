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Освященные буддистами флажки ветра удачи привезут на выставку "Россия" - РИА Новости, 02.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:51 02.02.2024 (обновлено: 12:52 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/flazhki-1925011936.html
Освященные буддистами флажки ветра удачи привезут на выставку "Россия"
Освященные буддистами флажки ветра удачи привезут на выставку "Россия" - РИА Новости, 02.02.2024
Освященные буддистами флажки ветра удачи привезут на выставку "Россия"
Флажки ветра удачи, освященные в Бурятии, привезут на выставку "Россия" на ВДНХ, где буддисты проведут обряд их вывешивания, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:51
2024-02-02T12:52
выставка-форум "россия"
республика калмыкия
алексей цыденов
россия
общество
республика бурятия
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Флажки ветра удачи, освященные в Бурятии, привезут на выставку "Россия" на ВДНХ, где буддисты проведут обряд их вывешивания, сообщила РИА Новости начальник отдела пресс-службы главы Бурятии Юлия Терлецкая. "Настоятель Диважин дугана Баир лама Цыбиков в Верхней Березовке в пятницу провел обряд освящения "Хий Моринов", зачитав мантру-восхваление "Воздушный конь удачи". Освященные флажки привезут на выставку "Россия" на ВДНХ, посетители напишут на них свои имена и освященные флажки отвезут обратно в Бурятию. Мероприятие на ВДНХ состоится во время празднования Нового года по Восточному календарю 11 февраля", - рассказала Терлецкая. По ее словам, по поручению главы республики Алексея Цыденова на ВДНХ уже подготовлено место для размещения флажков. "После того, как посетители выставки подпишут флажки, они будут привезены обратно в Бурятию и размещены на территории дацана", - добавила она. Празднование Сагаалгана (буддийского Нового года) на выставке-форуме "Россия" пройдет 11 февраля. В этот день Бурятия организует культурную и деловую программу. Глава республики Алексей Цыденов подпишет соглашение о сотрудничестве с Республикой Калмыкия. Также на ВДНХ пройдут мастер-классы по чеканке бурятских оберегов, войлоковалянию, традициям бурятского гостеприимства. Артисты Бурятии, Калмыкии и Тувы проведут совместный концерт на главной сцене ВДНХ, состоится презентация бурятской национальной кухни, театрализованное представление о традициях празднования Нового года по лунному календарю "Сагаалган", цирковое представление.
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республика калмыкия
россия
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республика калмыкия, алексей цыденов, россия, общество, республика бурятия
Выставка-форум "Россия", Республика Калмыкия, Алексей Цыденов, Россия, Общество, Республика Бурятия
Освященные буддистами флажки ветра удачи привезут на выставку "Россия"

Освященные буддистами флажки ветра удачи привезут на выставку "Россия" на ВДНХ

© пресс-служба правительства БурятииОсвящение флажков ветра удачи в дацане "Хамбын сумэ" "Жанчуб Допанхан". Скриншот видео
Освящение флажков ветра удачи в дацане Хамбын сумэ Жанчуб Допанхан. Скриншот видео
© пресс-служба правительства Бурятии
Освящение флажков ветра удачи в дацане "Хамбын сумэ" "Жанчуб Допанхан". Скриншот видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Флажки ветра удачи, освященные в Бурятии, привезут на выставку "Россия" на ВДНХ, где буддисты проведут обряд их вывешивания, сообщила РИА Новости начальник отдела пресс-службы главы Бурятии Юлия Терлецкая.
"Настоятель Диважин дугана Баир лама Цыбиков в Верхней Березовке в пятницу провел обряд освящения "Хий Моринов", зачитав мантру-восхваление "Воздушный конь удачи". Освященные флажки привезут на выставку "Россия" на ВДНХ, посетители напишут на них свои имена и освященные флажки отвезут обратно в Бурятию. Мероприятие на ВДНХ состоится во время празднования Нового года по Восточному календарю 11 февраля", - рассказала Терлецкая.
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку Россия на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Робот-рука нарисовал портрет Путина на выставке-форуме "Россия"
1 февраля, 20:46
По ее словам, по поручению главы республики Алексея Цыденова на ВДНХ уже подготовлено место для размещения флажков. "После того, как посетители выставки подпишут флажки, они будут привезены обратно в Бурятию и размещены на территории дацана", - добавила она.
Празднование Сагаалгана (буддийского Нового года) на выставке-форуме "Россия" пройдет 11 февраля. В этот день Бурятия организует культурную и деловую программу. Глава республики Алексей Цыденов подпишет соглашение о сотрудничестве с Республикой Калмыкия. Также на ВДНХ пройдут мастер-классы по чеканке бурятских оберегов, войлоковалянию, традициям бурятского гостеприимства.
Артисты Бурятии, Калмыкии и Тувы проведут совместный концерт на главной сцене ВДНХ, состоится презентация бурятской национальной кухни, театрализованное представление о традициях празднования Нового года по лунному календарю "Сагаалган", цирковое представление.
Энергия для людей: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Новогодний мюзикл За таинственной звездой

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

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1 из 17
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В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

Фестиваль энергии и спорта Заряжай

В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

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2 из 17
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На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

Международная выставка-форум Россия

На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

Презентация проекта Расскажи мне о войне

Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

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4 из 17
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Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

Актер Антон Шагин

Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

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5 из 17
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Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

Музыкально-поэтический спектакль Я говорю с тобой из Ленинграда

Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

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6 из 17
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Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

Стенд Республики Татарстан, павильон № 75

Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

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7 из 17
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Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

Генеральный директор Государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев на пленарной сессии ТЭК России: новые возможности для развития

Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
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На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

Международная выставка-форум Россия

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

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9 из 17
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Всего работает 131 экспозиция.

Девушка на международной выставке-форуме Россия

Всего работает 131 экспозиция.

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10 из 17
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Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

Российско-Мьянманский бизнес-форум

Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
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На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

Арт-группа Хор Турецкого

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

Фестиваль энергии и спорта Заряжай

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

Концертно-развлекательная программа, мастер-класс по фигурному катанию и флешмоб с участием студентов

Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

Презентация нового российского суперкара Rossa

Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

Стенд Красноярского края

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

Молодежная патриотическая акция памяти 900 свечей

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
Выставка-форум "Россия"Республика КалмыкияАлексей ЦыденовРоссияОбществоРеспублика Бурятия
 
 
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