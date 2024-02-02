Освященные буддистами флажки ветра удачи привезут на выставку "Россия"

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Флажки ветра удачи, освященные в Бурятии, привезут на выставку "Россия" на ВДНХ, где буддисты проведут обряд их вывешивания, сообщила РИА Новости начальник отдела пресс-службы главы Бурятии Юлия Терлецкая. "Настоятель Диважин дугана Баир лама Цыбиков в Верхней Березовке в пятницу провел обряд освящения "Хий Моринов", зачитав мантру-восхваление "Воздушный конь удачи". Освященные флажки привезут на выставку "Россия" на ВДНХ, посетители напишут на них свои имена и освященные флажки отвезут обратно в Бурятию. Мероприятие на ВДНХ состоится во время празднования Нового года по Восточному календарю 11 февраля", - рассказала Терлецкая. По ее словам, по поручению главы республики Алексея Цыденова на ВДНХ уже подготовлено место для размещения флажков. "После того, как посетители выставки подпишут флажки, они будут привезены обратно в Бурятию и размещены на территории дацана", - добавила она. Празднование Сагаалгана (буддийского Нового года) на выставке-форуме "Россия" пройдет 11 февраля. В этот день Бурятия организует культурную и деловую программу. Глава республики Алексей Цыденов подпишет соглашение о сотрудничестве с Республикой Калмыкия. Также на ВДНХ пройдут мастер-классы по чеканке бурятских оберегов, войлоковалянию, традициям бурятского гостеприимства. Артисты Бурятии, Калмыкии и Тувы проведут совместный концерт на главной сцене ВДНХ, состоится презентация бурятской национальной кухни, театрализованное представление о традициях празднования Нового года по лунному календарю "Сагаалган", цирковое представление.
Освящение флажков ветра удачи в дацане "Хамбын сумэ" "Жанчуб Допанхан". Скриншот видео
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Флажки ветра удачи, освященные в Бурятии, привезут на выставку "Россия" на ВДНХ, где буддисты проведут обряд их вывешивания, сообщила РИА Новости начальник отдела пресс-службы главы Бурятии Юлия Терлецкая.
"Настоятель Диважин дугана Баир лама Цыбиков в Верхней Березовке в пятницу провел обряд освящения "Хий Моринов", зачитав мантру-восхваление "Воздушный конь удачи". Освященные флажки привезут на выставку "Россия" на ВДНХ, посетители напишут на них свои имена и освященные флажки отвезут обратно в Бурятию. Мероприятие на ВДНХ состоится во время празднования Нового года по Восточному календарю 11 февраля", - рассказала Терлецкая.
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По ее словам, по поручению главы республики Алексея Цыденова на ВДНХ уже подготовлено место для размещения флажков. "После того, как посетители выставки подпишут флажки, они будут привезены обратно в Бурятию и размещены на территории дацана", - добавила она.
Празднование Сагаалгана (буддийского Нового года) на выставке-форуме "Россия" пройдет 11 февраля. В этот день Бурятия организует культурную и деловую программу. Глава республики Алексей Цыденов подпишет соглашение о сотрудничестве с Республикой Калмыкия. Также на ВДНХ пройдут мастер-классы по чеканке бурятских оберегов, войлоковалянию, традициям бурятского гостеприимства.
Артисты Бурятии, Калмыкии и Тувы проведут совместный концерт на главной сцене ВДНХ, состоится презентация бурятской национальной кухни, театрализованное представление о традициях празднования Нового года по лунному календарю "Сагаалган", цирковое представление.
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