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Еще одного адвоката Навального объявили в розыск
Еще одного адвоката Навального объявили в розыск - РИА Новости, 02.02.2024
Еще одного адвоката Навального объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск адвоката Алексея Навального Александра Федулова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:29
2024-02-02T18:29
2024-02-02T18:31
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск адвоката Алексея Навального Александра Федулова, следует из базы ведомства."Коммерсант" в октябре писал, что Федулов, который должен был представлять интересы Навального в суде, покинул Россию вскоре после ареста трех его коллег по делу о создании экстремистского сообщества."Александр Федулов, 5.7.1987. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Также объявлена в розыск адвокат Навального Ольга Михайлова. В середине января она написала в соцсетях, что ей заочно предъявили обвинение в экстремизме и что с дочерью находится за границей.В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html
https://ria.ru/20231221/pevchikh-1917295316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, алексей навальный, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Алексей Навальный, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Еще одного адвоката Навального объявили в розыск
МВД объявило в розыск адвоката Навального Александра Федулова
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск адвоката Алексея Навального Александра Федулова, следует из базы ведомства.
"Коммерсант" в октябре писал, что Федулов, который должен был представлять интересы Навального в суде, покинул Россию вскоре после ареста трех его коллег по делу о создании экстремистского сообщества.
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"Александр Федулов, 5.7.1987. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Также объявлена в розыск адвокат Навального Ольга Михайлова
. В середине января она написала в соцсетях, что ей заочно предъявили обвинение в экстремизме и что с дочерью находится за границей.
В октябре прошлого года Басманный суд Москвы
по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева
, Алексея Липцера
и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.
Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
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