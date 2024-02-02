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Еще одного адвоката Навального объявили в розыск - РИА Новости, 02.02.2024
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18:29 02.02.2024 (обновлено: 18:31 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/fedulov-1925103084.html
Еще одного адвоката Навального объявили в розыск
Еще одного адвоката Навального объявили в розыск - РИА Новости, 02.02.2024
Еще одного адвоката Навального объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск адвоката Алексея Навального Александра Федулова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:29
2024-02-02T18:31
россия
происшествия
алексей навальный
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск адвоката Алексея Навального Александра Федулова, следует из базы ведомства."Коммерсант" в октябре писал, что Федулов, который должен был представлять интересы Навального в суде, покинул Россию вскоре после ареста трех его коллег по делу о создании экстремистского сообщества."Александр Федулов, 5.7.1987. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Также объявлена в розыск адвокат Навального Ольга Михайлова. В середине января она написала в соцсетях, что ей заочно предъявили обвинение в экстремизме и что с дочерью находится за границей.В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html
https://ria.ru/20231221/pevchikh-1917295316.html
россия
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россия, происшествия, алексей навальный, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Алексей Навальный, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Еще одного адвоката Навального объявили в розыск

МВД объявило в розыск адвоката Навального Александра Федулова

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск адвоката Алексея Навального Александра Федулова, следует из базы ведомства.
"Коммерсант" в октябре писал, что Федулов, который должен был представлять интересы Навального в суде, покинул Россию вскоре после ареста трех его коллег по делу о создании экстремистского сообщества.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
МВД объявило в розыск участницу ФБК* Бирюкову**
1 февраля, 23:16
"Александр Федулов, 5.7.1987. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Также объявлена в розыск адвокат Навального Ольга Михайлова. В середине января она написала в соцсетях, что ей заочно предъявили обвинение в экстремизме и что с дочерью находится за границей.
В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.
Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
Мария Певчих*
Марию Певчих* объявили в розыск
21 декабря 2023, 17:10
 
РоссияПроисшествияАлексей НавальныйМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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