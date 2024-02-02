https://ria.ru/20240202/fedulov-1925103084.html

Еще одного адвоката Навального объявили в розыск

Еще одного адвоката Навального объявили в розыск - РИА Новости, 02.02.2024

Еще одного адвоката Навального объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск адвоката Алексея Навального Александра Федулова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:29

2024-02-02T18:29

2024-02-02T18:31

россия

происшествия

алексей навальный

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск адвоката Алексея Навального Александра Федулова, следует из базы ведомства."Коммерсант" в октябре писал, что Федулов, который должен был представлять интересы Навального в суде, покинул Россию вскоре после ареста трех его коллег по делу о создании экстремистского сообщества."Александр Федулов, 5.7.1987. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Также объявлена в розыск адвокат Навального Ольга Михайлова. В середине января она написала в соцсетях, что ей заочно предъявили обвинение в экстремизме и что с дочерью находится за границей.В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".

https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html

https://ria.ru/20231221/pevchikh-1917295316.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, алексей навальный, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)