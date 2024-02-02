Рейтинг@Mail.ru
США всеми способами сокращают добычу энергоносителей, заявил глава API - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/dobycha-1924927531.html
США всеми способами сокращают добычу энергоносителей, заявил глава API
США всеми способами сокращают добычу энергоносителей, заявил глава API - РИА Новости, 02.02.2024
США всеми способами сокращают добычу энергоносителей, заявил глава API
Администрация президента США Джо Байдена пытается всеми способами сократить добычу энергоносителей в стране, заявил в интервью агентству S&P Global глава... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T01:07
2024-02-02T01:07
сша
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575032968_615:873:2705:2048_1920x0_80_0_0_1a5f83f69789bf54418ea558d388c567.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается всеми способами сократить добычу энергоносителей в стране, заявил в интервью агентству S&amp;P Global глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс. &quot;Я думаю, их фокус нацелен на стремление сократить производство в США любым возможным способом&quot;, - сообщил он, комментируя энергетическую политику Белого дома на фоне приостановки выдачи новых лицензий на экспорт СПГ.Соммерс отметил, что данное решение подрывает активность в энергетической отрасли США и может сказаться также на уровнях добычи нефти. "Они отрезали доступ к порядка полумиллиона акров национального нефтяного резерва в Аляске, что является еще одним шагом (по сокращению добычи - ред.)", - добавил он. Кроме того, по словам главы нефтегазового объединения, все увеличения нефтедобычи при Байдене, которые удалось осуществить компаниям в США, были сделаны благодаря сданным участкам в аренду еще при предыдущей администрации. "Я беспокоюсь о долгосрочном производстве", - указал Соммерс, подчеркнув, что четверть всех энергоносителей в США добывается в федеральных землях и водах.Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.
https://ria.ru/20240118/neft-1922001218.html
https://ria.ru/20231206/neft-1914181230.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575032968_972:895:2509:2048_1920x0_80_0_0_511fe7bf2564b6161b2042d5487b0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
США всеми способами сокращают добычу энергоносителей, заявил глава API

Глава Американского института нефти: США сокращают добычу энергоносителей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается всеми способами сократить добычу энергоносителей в стране, заявил в интервью агентству S&P Global глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс.
«

"Я думаю, их фокус нацелен на стремление сократить производство в США любым возможным способом", - сообщил он, комментируя энергетическую политику Белого дома на фоне приостановки выдачи новых лицензий на экспорт СПГ.

Соммерс отметил, что данное решение подрывает активность в энергетической отрасли США и может сказаться также на уровнях добычи нефти.
"Они отрезали доступ к порядка полумиллиона акров национального нефтяного резерва в Аляске, что является еще одним шагом (по сокращению добычи - ред.)", - добавил он.
Кроме того, по словам главы нефтегазового объединения, все увеличения нефтедобычи при Байдене, которые удалось осуществить компаниям в США, были сделаны благодаря сданным участкам в аренду еще при предыдущей администрации.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Рябков прокомментировал покупку российской нефти США
18 января, 09:58
"Я беспокоюсь о долгосрочном производстве", - указал Соммерс, подчеркнув, что четверть всех энергоносителей в США добывается в федеральных землях и водах.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
США призвали G7 к более жесткому контролю за торговлей российской нефтью
6 декабря 2023, 18:00
 
СШАДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала