США всеми способами сокращают добычу энергоносителей, заявил глава API
Глава Американского института нефти: США сокращают добычу энергоносителей
Нефтяная качалка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается всеми способами сократить добычу энергоносителей в стране, заявил в интервью агентству S&P Global глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс.
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"Я думаю, их фокус нацелен на стремление сократить производство в США любым возможным способом", - сообщил он, комментируя энергетическую политику Белого дома на фоне приостановки выдачи новых лицензий на экспорт СПГ.
Соммерс отметил, что данное решение подрывает активность в энергетической отрасли США и может сказаться также на уровнях добычи нефти.
"Они отрезали доступ к порядка полумиллиона акров национального нефтяного резерва в Аляске, что является еще одним шагом (по сокращению добычи - ред.)", - добавил он.
Кроме того, по словам главы нефтегазового объединения, все увеличения нефтедобычи при Байдене, которые удалось осуществить компаниям в США, были сделаны благодаря сданным участкам в аренду еще при предыдущей администрации.
"Я беспокоюсь о долгосрочном производстве", - указал Соммерс, подчеркнув, что четверть всех энергоносителей в США добывается в федеральных землях и водах.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.