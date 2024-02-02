https://ria.ru/20240202/dobycha-1924927531.html

США всеми способами сокращают добычу энергоносителей, заявил глава API

США всеми способами сокращают добычу энергоносителей, заявил глава API - РИА Новости, 02.02.2024

США всеми способами сокращают добычу энергоносителей, заявил глава API

Администрация президента США Джо Байдена пытается всеми способами сократить добычу энергоносителей в стране, заявил в интервью агентству S&P Global глава... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:07

2024-02-02T01:07

2024-02-02T01:07

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается всеми способами сократить добычу энергоносителей в стране, заявил в интервью агентству S&P Global глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс. "Я думаю, их фокус нацелен на стремление сократить производство в США любым возможным способом", - сообщил он, комментируя энергетическую политику Белого дома на фоне приостановки выдачи новых лицензий на экспорт СПГ.Соммерс отметил, что данное решение подрывает активность в энергетической отрасли США и может сказаться также на уровнях добычи нефти. "Они отрезали доступ к порядка полумиллиона акров национального нефтяного резерва в Аляске, что является еще одним шагом (по сокращению добычи - ред.)", - добавил он. Кроме того, по словам главы нефтегазового объединения, все увеличения нефтедобычи при Байдене, которые удалось осуществить компаниям в США, были сделаны благодаря сданным участкам в аренду еще при предыдущей администрации. "Я беспокоюсь о долгосрочном производстве", - указал Соммерс, подчеркнув, что четверть всех энергоносителей в США добывается в федеральных землях и водах.Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.

https://ria.ru/20240118/neft-1922001218.html

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сша, джо байден, в мире