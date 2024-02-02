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В Ленинградской области завели дело о домогательствах учителя к школьнику - РИА Новости, 02.02.2024
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14:15 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/delo-1925034381.html
В Ленинградской области завели дело о домогательствах учителя к школьнику
В Ленинградской области завели дело о домогательствах учителя к школьнику - РИА Новости, 02.02.2024
В Ленинградской области завели дело о домогательствах учителя к школьнику
Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летней учительницы начальных классов в Ленинградской области по подозрению в сексуальном домогательстве в отношении ее... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:15
2024-02-02T14:15
происшествия
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летней учительницы начальных классов в Ленинградской области по подозрению в сексуальном домогательстве в отношении ее 11-летнего ученика. "Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Ленобласти, комментируя публикацию "Фонтанки". По данным интернет-издания "Фонтанка", заявление на 25-летнюю учительницу из Токсово написала мать 11-летнего школьника - якобы педагог приставала к сыну и присылала свои интимные фото.
https://ria.ru/20240116/uchitel-1921615648.html
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происшествия, ленинградская область, россия
Происшествия, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области завели дело о домогательствах учителя к школьнику

СК: в Ленинградской области завели дело о домогательствах учителя к школьнику

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летней учительницы начальных классов в Ленинградской области по подозрению в сексуальном домогательстве в отношении ее 11-летнего ученика.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Ленобласти, комментируя публикацию "Фонтанки".
По данным интернет-издания "Фонтанка", заявление на 25-летнюю учительницу из Токсово написала мать 11-летнего школьника - якобы педагог приставала к сыну и присылала свои интимные фото.
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