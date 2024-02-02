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Даванков представил доверенных лиц в своем штабе - РИА Новости, 02.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:46 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/davankov-1924977043.html
Даванков представил доверенных лиц в своем штабе
Даванков представил доверенных лиц в своем штабе - РИА Новости, 02.02.2024
Даванков представил доверенных лиц в своем штабе
Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков представил своих доверенных лиц в штабе на Тверской, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:46
2024-02-02T10:46
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 2 фев- РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков представил своих доверенных лиц в штабе на Тверской, передаёт корреспондент РИА Новости. Среди доверенных лиц Даванкова президент РФ прыжков в воду Станислав Дружинин, галерист Юрий Омельченко, актёр и предприниматель Алексей Гаврилов, чемпионка Европы по баскетболу Катерина Кейру, российский боксёр Владимир Мышев, актриса Елизавета Моряк. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240202/tsik-1924947930.html
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политика, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владислав Даванков
Даванков представил доверенных лиц в своем штабе

Кандидат от партии "Новые люди" Даванков представил доверенных лиц в своем штабе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев- РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков представил своих доверенных лиц в штабе на Тверской, передаёт корреспондент РИА Новости.
Среди доверенных лиц Даванкова президент РФ прыжков в воду Станислав Дружинин, галерист Юрий Омельченко, актёр и предприниматель Алексей Гаврилов, чемпионка Европы по баскетболу Катерина Кейру, российский боксёр Владимир Мышев, актриса Елизавета Моряк.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладислав Даванков
 
 
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