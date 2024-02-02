https://ria.ru/20240202/davankov-1924977043.html

Даванков представил доверенных лиц в своем штабе

Даванков представил доверенных лиц в своем штабе - РИА Новости, 02.02.2024

Даванков представил доверенных лиц в своем штабе

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков представил своих доверенных лиц в штабе на Тверской, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:46

2024-02-02T10:46

2024-02-02T10:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владислав даванков

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МОСКВА, 2 фев- РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков представил своих доверенных лиц в штабе на Тверской, передаёт корреспондент РИА Новости. Среди доверенных лиц Даванкова президент РФ прыжков в воду Станислав Дружинин, галерист Юрий Омельченко, актёр и предприниматель Алексей Гаврилов, чемпионка Европы по баскетболу Катерина Кейру, российский боксёр Владимир Мышев, актриса Елизавета Моряк. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240202/tsik-1924947930.html

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политика, россия, владислав даванков