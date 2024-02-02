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В Минпросвещения рассказали об изучении работы с БПЛА на уроках труда - РИА Новости, 02.02.2024
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14:06 02.02.2024 (обновлено: 14:19 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/bpla-1925031712.html
В Минпросвещения рассказали об изучении работы с БПЛА на уроках труда
В Минпросвещения рассказали об изучении работы с БПЛА на уроках труда - РИА Новости, 02.02.2024
В Минпросвещения рассказали об изучении работы с БПЛА на уроках труда
Технологиям работы с беспилотными летательными аппаратами уделят большее внимание в рамках уроков "Труда", это поможет получить необходимые навыки для... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:06
2024-02-02T14:19
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Технологиям работы с беспилотными летательными аппаратами уделят большее внимание в рамках уроков "Труда", это поможет получить необходимые навыки для дальнейшего несения военной службы и работы в сфере сельского хозяйства, транспорта, логистики, сообщила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. "Большое внимание уделяется технологиям беспилотных летательных аппаратов. Технологии идут вперед. Управление БПЛА от какого-то такого увлечения в процессе вот просто интересно - спорт, гонки дронов - переходит во вполне промышленную, самое главное - востребованную отрасль. Управление БПЛА – это и все, что связано с необходимыми навыками для подготовки к несению военной службы и защиты Родины, это все, что связано с технологиями в сельском хозяйстве, и в транспорте, и в доставке, и в логистике и так далее. Поэтому этому модулю - отдельное внимание, отдельное содержание, и, соответственно, отдельное материально-техническое обеспечение", - сказала Васильева в ходе круглого стола комитета ГД по просвещению на тему: "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)". Также в рамках уроков "Труда" планируется усилить модуль "Черчение". "Мы много раз получали рекомендации и пожелания, и требования и просьбы… об усилении черчения. Вот, модуль черчение и основы графической грамоты существенно усилен в рамках урока "Труда", - добавила Васильева. Ранее замминистра отметила, что также на уроках "Труда" деление класса на мальчиков и девочек перестанет быть строго обязательным и будет проводится по запросу.
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общество, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
В Минпросвещения рассказали об изучении работы с БПЛА на уроках труда

Васильева: на уроках труда уделят внимание подготовке учеников к работе с БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Технологиям работы с беспилотными летательными аппаратами уделят большее внимание в рамках уроков "Труда", это поможет получить необходимые навыки для дальнейшего несения военной службы и работы в сфере сельского хозяйства, транспорта, логистики, сообщила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.
«
"Большое внимание уделяется технологиям беспилотных летательных аппаратов. Технологии идут вперед. Управление БПЛА от какого-то такого увлечения в процессе вот просто интересно - спорт, гонки дронов - переходит во вполне промышленную, самое главное - востребованную отрасль. Управление БПЛА – это и все, что связано с необходимыми навыками для подготовки к несению военной службы и защиты Родины, это все, что связано с технологиями в сельском хозяйстве, и в транспорте, и в доставке, и в логистике и так далее. Поэтому этому модулю - отдельное внимание, отдельное содержание, и, соответственно, отдельное материально-техническое обеспечение", - сказала Васильева в ходе круглого стола комитета ГД по просвещению на тему: "Образовательная программа учебного предмета "Труд (технология)".
Также в рамках уроков "Труда" планируется усилить модуль "Черчение".
"Мы много раз получали рекомендации и пожелания, и требования и просьбы… об усилении черчения. Вот, модуль черчение и основы графической грамоты существенно усилен в рамках урока "Труда", - добавила Васильева.
Ранее замминистра отметила, что также на уроках "Труда" деление класса на мальчиков и девочек перестанет быть строго обязательным и будет проводится по запросу.
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