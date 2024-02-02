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Минздрав объяснил, почему в России пока не стали внедрять новую МКБ
Минздрав объяснил, почему в России пока не стали внедрять новую МКБ - РИА Новости, 02.02.2024
Минздрав объяснил, почему в России пока не стали внедрять новую МКБ
В России решили приостановить реализацию плана по внедрению Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) из-за большего количества обращений... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T21:30
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В России решили приостановить реализацию плана по внедрению Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) из-за большего количества обращений граждан и общественных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения."Решение <...> принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов и депутатов в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством", — говорится в заявлении.Как указали в ведомстве, это позволит дополнительно изучить опыт других стран по внедрению и переходу на 11-ю классификацию болезней с учетом ее ежегодной доработки ВОЗ.При этом отмечается, что такое решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медпомощи гражданам.Сейчас в России действует МКБ-10, являющаяся инструментом для кодирования заболеваний и состояний, добавили в пресс-службе.В июле прошлого года глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявлял, что парламент может принять постановление, в котором попросит Минздрав не легализовывать разделы Международной классификации болезней 11-го пересмотра по ЛГБТ*, педофилии и трансгендерности.* Запрещенное в России экстремистское движение.
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россия, общество, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, воз
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ, ВОЗ
Минздрав объяснил, почему в России пока не стали внедрять новую МКБ
Минздрав: в России не стали внедрять МКБ-11 из-за противоречий ценностям граждан
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В России решили приостановить реализацию плана по внедрению Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) из-за большего количества обращений граждан и общественных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"Решение <...> принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов и депутатов в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством", — говорится в заявлении.
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Как указали в ведомстве, это позволит дополнительно изучить опыт других стран по внедрению и переходу на 11-ю классификацию болезней с учетом ее ежегодной доработки ВОЗ
.
При этом отмечается, что такое решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медпомощи гражданам.
Сейчас в России действует МКБ-10, являющаяся инструментом для кодирования заболеваний и состояний, добавили в пресс-службе.
Одиннадцатую версию Международной классификации болезней опубликовали в июне 2018 года. Документ пересматривает существующую классификацию, а также вводит новые медицинские стандарты и болезни. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми.
В июле прошлого года глава комитета Госдумы
по охране здоровья Бадма Башанкаев заявлял, что парламент может принять постановление, в котором попросит Минздрав не легализовывать разделы Международной классификации болезней 11-го пересмотра по ЛГБТ*, педофилии и трансгендерности.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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