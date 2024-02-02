https://ria.ru/20240202/bolezni-1925129117.html

Минздрав объяснил, почему в России пока не стали внедрять новую МКБ

Минздрав объяснил, почему в России пока не стали внедрять новую МКБ - РИА Новости, 02.02.2024

Минздрав объяснил, почему в России пока не стали внедрять новую МКБ

В России решили приостановить реализацию плана по внедрению Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) из-за большего количества обращений... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T21:30

2024-02-02T21:30

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В России решили приостановить реализацию плана по внедрению Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) из-за большего количества обращений граждан и общественных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения."Решение <...> принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов и депутатов в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством", — говорится в заявлении.Как указали в ведомстве, это позволит дополнительно изучить опыт других стран по внедрению и переходу на 11-ю классификацию болезней с учетом ее ежегодной доработки ВОЗ.При этом отмечается, что такое решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медпомощи гражданам.Сейчас в России действует МКБ-10, являющаяся инструментом для кодирования заболеваний и состояний, добавили в пресс-службе.В июле прошлого года глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявлял, что парламент может принять постановление, в котором попросит Минздрав не легализовывать разделы Международной классификации болезней 11-го пересмотра по ЛГБТ*, педофилии и трансгендерности.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20240125/rak-1923415396.html

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россия, общество, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, воз