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Названа вредная привычка, из-за которой могут ампутировать ногу - РИА Новости, 02.02.2024
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02:15 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/amputatsiya-1924923710.html
Названа вредная привычка, из-за которой могут ампутировать ногу
Названа вредная привычка, из-за которой могут ампутировать ногу - РИА Новости, 02.02.2024
Названа вредная привычка, из-за которой могут ампутировать ногу
Курение может стать причиной нарушения кровоснабжения, гангрены и ампутации ноги, предупредил в интервью радио Sputnik врач-хирург Армен Авакян. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T02:15
2024-02-02T02:15
общество
россия
армен авакян
курение
здоровье
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Курение может стать причиной нарушения кровоснабжения, гангрены и ампутации ноги, предупредил в интервью радио Sputnik врач-хирург Армен Авакян.Высокий уровень холестерина в крови очень часто бывает обусловлен курением, сказал он. В свою очередь, это нарушение может привести к развитию атеросклероза — заболевания, препятствующего нормальному кровоснабжению различных органов и тканей, добавил врач."Курение является одной из ключевых причин, по которым у человека растет уровень холестерина в крови, что приводит к сужению артерий и проблемам с кровоснабжением нижних конечностей", — отметил Авакян.Нарушение кровообращения в ногах может стать причиной перемежающейся хромоты, продолжил он."На начальных стадиях этой болезни у человека болят ноги при ходьбе. Затем прогрессирующий атеросклероз может привести к гангрене: в условиях, когда кровь не поступает к ногам, любая травма, любая рана становится незаживающей", — предостерег Авакян.По его словам, при таком развитии событий пациент в конце концов может лишиться ноги."Когда ко мне приходят пациенты с атеросклерозом артерий уже на стадии гангрены, уже на стадии, когда надо ампутировать ногу, мы собираем анамнез. В 90 процентов случаях они курят", — уточнил Авакян.То есть курение повышает риск развития заболевания, ведущего к ампутации ноги, подчеркнул он.Избежать опасности поможет отказ от вредной привычки и наблюдение за биохимическим составом крови, считает врач."Раз в год любому пациенту старше 30 лет следует сдавать биохимический анализ крови. Среди прочего он показывает уровень холестерина и основных его фракций. Особенно внимательно надо следить за липопротеинами низкой плотности", — посоветовал Авакян.При повышении уровня холестерина в крови необходимо обратиться к врачу, заключил он.
https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html
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общество, россия, армен авакян, курение, здоровье
Общество, Россия, Армен Авакян, Курение, Здоровье
Названа вредная привычка, из-за которой могут ампутировать ногу

Хирург Авакян: курение может привести к гангрене и ампутации ноги

© Depositphotos.com / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Depositphotos.com / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Курение может стать причиной нарушения кровоснабжения, гангрены и ампутации ноги, предупредил в интервью радио Sputnik врач-хирург Армен Авакян.
Высокий уровень холестерина в крови очень часто бывает обусловлен курением, сказал он. В свою очередь, это нарушение может привести к развитию атеросклероза — заболевания, препятствующего нормальному кровоснабжению различных органов и тканей, добавил врач.
«
"Курение является одной из ключевых причин, по которым у человека растет уровень холестерина в крови, что приводит к сужению артерий и проблемам с кровоснабжением нижних конечностей", — отметил Авакян.
Нарушение кровообращения в ногах может стать причиной перемежающейся хромоты, продолжил он.
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"На начальных стадиях этой болезни у человека болят ноги при ходьбе. Затем прогрессирующий атеросклероз может привести к гангрене: в условиях, когда кровь не поступает к ногам, любая травма, любая рана становится незаживающей", — предостерег Авакян.
По его словам, при таком развитии событий пациент в конце концов может лишиться ноги.
«
"Когда ко мне приходят пациенты с атеросклерозом артерий уже на стадии гангрены, уже на стадии, когда надо ампутировать ногу, мы собираем анамнез. В 90 процентов случаях они курят", — уточнил Авакян.
То есть курение повышает риск развития заболевания, ведущего к ампутации ноги, подчеркнул он.
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Избежать опасности поможет отказ от вредной привычки и наблюдение за биохимическим составом крови, считает врач.
«
"Раз в год любому пациенту старше 30 лет следует сдавать биохимический анализ крови. Среди прочего он показывает уровень холестерина и основных его фракций. Особенно внимательно надо следить за липопротеинами низкой плотности", — посоветовал Авакян.
При повышении уровня холестерина в крови необходимо обратиться к врачу, заключил он.
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