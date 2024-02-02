https://ria.ru/20240202/amputatsiya-1924923710.html

Названа вредная привычка, из-за которой могут ампутировать ногу

Названа вредная привычка, из-за которой могут ампутировать ногу - РИА Новости, 02.02.2024

Названа вредная привычка, из-за которой могут ампутировать ногу

Курение может стать причиной нарушения кровоснабжения, гангрены и ампутации ноги, предупредил в интервью радио Sputnik врач-хирург Армен Авакян. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T02:15

2024-02-02T02:15

2024-02-02T02:15

общество

россия

армен авакян

курение

здоровье

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Курение может стать причиной нарушения кровоснабжения, гангрены и ампутации ноги, предупредил в интервью радио Sputnik врач-хирург Армен Авакян.Высокий уровень холестерина в крови очень часто бывает обусловлен курением, сказал он. В свою очередь, это нарушение может привести к развитию атеросклероза — заболевания, препятствующего нормальному кровоснабжению различных органов и тканей, добавил врач."Курение является одной из ключевых причин, по которым у человека растет уровень холестерина в крови, что приводит к сужению артерий и проблемам с кровоснабжением нижних конечностей", — отметил Авакян.Нарушение кровообращения в ногах может стать причиной перемежающейся хромоты, продолжил он."На начальных стадиях этой болезни у человека болят ноги при ходьбе. Затем прогрессирующий атеросклероз может привести к гангрене: в условиях, когда кровь не поступает к ногам, любая травма, любая рана становится незаживающей", — предостерег Авакян.По его словам, при таком развитии событий пациент в конце концов может лишиться ноги."Когда ко мне приходят пациенты с атеросклерозом артерий уже на стадии гангрены, уже на стадии, когда надо ампутировать ногу, мы собираем анамнез. В 90 процентов случаях они курят", — уточнил Авакян.То есть курение повышает риск развития заболевания, ведущего к ампутации ноги, подчеркнул он.Избежать опасности поможет отказ от вредной привычки и наблюдение за биохимическим составом крови, считает врач."Раз в год любому пациенту старше 30 лет следует сдавать биохимический анализ крови. Среди прочего он показывает уровень холестерина и основных его фракций. Особенно внимательно надо следить за липопротеинами низкой плотности", — посоветовал Авакян.При повышении уровня холестерина в крови необходимо обратиться к врачу, заключил он.

https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

https://ria.ru/20230903/vrach-1893914396.html

https://rsport.ria.ru/20231210/zozh-1914962139.html

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общество, россия, армен авакян, курение, здоровье