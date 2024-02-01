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Zivert представила фильм о жизни на Бали и работе над новым альбомом - РИА Новости, 01.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:55 01.02.2024 (обновлено: 18:56 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/zivert-1924869837.html
Zivert представила фильм о жизни на Бали и работе над новым альбомом
Zivert представила фильм о жизни на Бали и работе над новым альбомом - РИА Новости, 01.02.2024
Zivert представила фильм о жизни на Бали и работе над новым альбомом
Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила на своем YouTube-канале документальный фильм "Zivert В МИРЕ ВЕСЕЛЫХ", посвященный созданию ее одноименного альбома. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:55
2024-02-01T18:56
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила на своем YouTube-канале документальный фильм "Zivert В МИРЕ ВЕСЕЛЫХ", посвященный созданию ее одноименного альбома.&quot;Это кино про безумно талантливых профессионалов, живущих своим любимым делом и создающих что-то светлое и вечное, что-то, что однозначно останется в сердцах и душах тонко чувствующих людей…&quot; — рассказала о работе Zivert.Фильм сняли на Бали, куда знаменитость уехала на фоне проблем со здоровьем.Из-за напряженного концертного графика у Юлии начались панические атаки и ухудшилось самочувствие. Zivert на время пришлось отказаться от сцены, о чем она рассказывает в документалке.В картину вошли фрагменты записей концертов Юлии, а также кадры, снятые на острове. На них артистка работает со своей командой над альбомом, а также раскрывает, как жила несколько месяцев на Бали. &quot;Я счастлива, что создание именно этого альбома мы смогли записать на камеру и показать тот сложный и болезненный путь к моему перерождению как музыканта, автора, творца&quot;, — поделилась Zivert. Альбом "В мире веселых" певица представила в октябре прошлого года. Новая работа Юлии Зиверт получила преимущественно положительные отклики, а некоторые слушатели отметили, что это ее "лучший альбом".
https://ria.ru/20231031/zivert-1906123122.html
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бали, азия, юлия зиверт (zivert), youtube, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Бали, Азия, Юлия Зиверт (Zivert), YouTube, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Zivert представила фильм о жизни на Бали и работе над новым альбомом

Zivert выпустила документальный фильм о создании альбома "В мире веселых"

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила на своем YouTube-канале документальный фильм "Zivert В МИРЕ ВЕСЕЛЫХ", посвященный созданию ее одноименного альбома.
«

"Это кино про безумно талантливых профессионалов, живущих своим любимым делом и создающих что-то светлое и вечное, что-то, что однозначно останется в сердцах и душах тонко чувствующих людей…" — рассказала о работе Zivert.

Фильм сняли на Бали, куда знаменитость уехала на фоне проблем со здоровьем.
Из-за напряженного концертного графика у Юлии начались панические атаки и ухудшилось самочувствие. Zivert на время пришлось отказаться от сцены, о чем она рассказывает в документалке.

В картину вошли фрагменты записей концертов Юлии, а также кадры, снятые на острове. На них артистка работает со своей командой над альбомом, а также раскрывает, как жила несколько месяцев на Бали.
«

"Я счастлива, что создание именно этого альбома мы смогли записать на камеру и показать тот сложный и болезненный путь к моему перерождению как музыканта, автора, творца", — поделилась Zivert.

Альбом "В мире веселых" певица представила в октябре прошлого года. Новая работа Юлии Зиверт получила преимущественно положительные отклики, а некоторые слушатели отметили, что это ее "лучший альбом".
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ШоубизБалиАзияЮлия Зиверт (Zivert)YouTubeЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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