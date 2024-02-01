https://ria.ru/20240201/zivert-1924869837.html

Zivert представила фильм о жизни на Бали и работе над новым альбомом

Zivert представила фильм о жизни на Бали и работе над новым альбомом - РИА Новости, 01.02.2024

Zivert представила фильм о жизни на Бали и работе над новым альбомом

Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила на своем YouTube-канале документальный фильм "Zivert В МИРЕ ВЕСЕЛЫХ", посвященный созданию ее одноименного альбома. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:55

2024-02-01T18:55

2024-02-01T18:56

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила на своем YouTube-канале документальный фильм "Zivert В МИРЕ ВЕСЕЛЫХ", посвященный созданию ее одноименного альбома."Это кино про безумно талантливых профессионалов, живущих своим любимым делом и создающих что-то светлое и вечное, что-то, что однозначно останется в сердцах и душах тонко чувствующих людей…" — рассказала о работе Zivert.Фильм сняли на Бали, куда знаменитость уехала на фоне проблем со здоровьем.Из-за напряженного концертного графика у Юлии начались панические атаки и ухудшилось самочувствие. Zivert на время пришлось отказаться от сцены, о чем она рассказывает в документалке.В картину вошли фрагменты записей концертов Юлии, а также кадры, снятые на острове. На них артистка работает со своей командой над альбомом, а также раскрывает, как жила несколько месяцев на Бали. "Я счастлива, что создание именно этого альбома мы смогли записать на камеру и показать тот сложный и болезненный путь к моему перерождению как музыканта, автора, творца", — поделилась Zivert. Альбом "В мире веселых" певица представила в октябре прошлого года. Новая работа Юлии Зиверт получила преимущественно положительные отклики, а некоторые слушатели отметили, что это ее "лучший альбом".

https://ria.ru/20231031/zivert-1906123122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бали, азия, юлия зиверт (zivert), youtube, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес