Zivert представила фильм о жизни на Бали и работе над новым альбомом
Zivert выпустила документальный фильм о создании альбома "В мире веселых"
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила на своем YouTube-канале документальный фильм "Zivert В МИРЕ ВЕСЕЛЫХ", посвященный созданию ее одноименного альбома.
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"Это кино про безумно талантливых профессионалов, живущих своим любимым делом и создающих что-то светлое и вечное, что-то, что однозначно останется в сердцах и душах тонко чувствующих людей…" — рассказала о работе Zivert.
Фильм сняли на Бали, куда знаменитость уехала на фоне проблем со здоровьем.
Из-за напряженного концертного графика у Юлии начались панические атаки и ухудшилось самочувствие. Zivert на время пришлось отказаться от сцены, о чем она рассказывает в документалке.
В картину вошли фрагменты записей концертов Юлии, а также кадры, снятые на острове. На них артистка работает со своей командой над альбомом, а также раскрывает, как жила несколько месяцев на Бали.
В картину вошли фрагменты записей концертов Юлии, а также кадры, снятые на острове. На них артистка работает со своей командой над альбомом, а также раскрывает, как жила несколько месяцев на Бали.
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"Я счастлива, что создание именно этого альбома мы смогли записать на камеру и показать тот сложный и болезненный путь к моему перерождению как музыканта, автора, творца", — поделилась Zivert.
Альбом "В мире веселых" певица представила в октябре прошлого года. Новая работа Юлии Зиверт получила преимущественно положительные отклики, а некоторые слушатели отметили, что это ее "лучший альбом".