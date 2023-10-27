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Певица Zivert выпустила третий студийный альбом - РИА Новости, 27.10.2023
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Шоубиз
 
16:34 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/zivert-1905676631.html
Певица Zivert выпустила третий студийный альбом
Певица Zivert выпустила третий студийный альбом - РИА Новости, 27.10.2023
Певица Zivert выпустила третий студийный альбом
Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила публике свой третий студийный альбом "В мире веселых", сообщили РИА Новости менеджеры исполнительницы. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:34
2023-10-27T16:34
шоубиз
юлия зиверт (zivert)
музыка
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила публике свой третий студийный альбом "В мире веселых", сообщили РИА Новости менеджеры исполнительницы. В пластинку вошло 14 новых треков. Новый альбом не похож на предыдущие, так как певица отказалась от традиционного винтажного звучания. "Зачем ограничивать себя, когда есть целый бескрайний океан музыки и миллионы направлений? Я сознательно пошла на этот риск, потому что я не просто артист, я в первую очередь музыкант, творец", — поделилась исполнительница.Идея создания синглов родилась на острове Бали — месте силы Юли, и, по ее мнению, это ярко отражается в общем настроении пластинки.В новом альбоме 70 процентов слов и музыки написаны певицей, что стало новым опытом.&quot;Это самый особенный для меня альбом, потому что я начала писать. Я, наконец-то, открыла в себе эту авторскую жилку, которую всегда чувствовала&quot;, — пояснила артистка.При этом говорящее название альбома, по словам представителей Zivert, несет двойные смыслы.&quot;Это некий собирательный образ, метафора, ирония. Каждый откроет свой смысл через призму внутреннего восприятия: кто-то в лоб, а кто-то, читая между строк&quot;, — уверены менеджеры.Жанр альбома, в котором намешено несколько разных стилей от афро-хауса до хип-хопа, Юля назвала "авангардный поп со щепоткой гротеска". Она добавила, что в ближайшее время выпустит фильм о его создании. Ранее в октябре Zivert презентовала новую песню и клип "Бери и беги".
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юлия зиверт (zivert), музыка, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Юлия Зиверт (Zivert), Музыка, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Певица Zivert выпустила третий студийный альбом

Певица Zivert представила публике свой третий студийный альбом "В мире веселых"

© Фото : пресс-служба певицы ZivertПевица Zivert представила публике свой третий студийный альбом "В мире веселых"
Певица Zivert представила публике свой третий студийный альбом В мире веселых - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : пресс-служба певицы Zivert
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) представила публике свой третий студийный альбом "В мире веселых", сообщили РИА Новости менеджеры исполнительницы.
В пластинку вошло 14 новых треков. Новый альбом не похож на предыдущие, так как певица отказалась от традиционного винтажного звучания.
«
"Зачем ограничивать себя, когда есть целый бескрайний океан музыки и миллионы направлений? Я сознательно пошла на этот риск, потому что я не просто артист, я в первую очередь музыкант, творец", — поделилась исполнительница.
Идея создания синглов родилась на острове Бали — месте силы Юли, и, по ее мнению, это ярко отражается в общем настроении пластинки.
В новом альбоме 70 процентов слов и музыки написаны певицей, что стало новым опытом.
«

"Это самый особенный для меня альбом, потому что я начала писать. Я, наконец-то, открыла в себе эту авторскую жилку, которую всегда чувствовала", — пояснила артистка.

При этом говорящее название альбома, по словам представителей Zivert, несет двойные смыслы.
«

"Это некий собирательный образ, метафора, ирония. Каждый откроет свой смысл через призму внутреннего восприятия: кто-то в лоб, а кто-то, читая между строк", — уверены менеджеры.

Жанр альбома, в котором намешено несколько разных стилей от афро-хауса до хип-хопа, Юля назвала "авангардный поп со щепоткой гротеска". Она добавила, что в ближайшее время выпустит фильм о его создании.
Ранее в октябре Zivert презентовала новую песню и клип "Бери и беги".
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