Рейтинг@Mail.ru
"Бери и беги": Zivert презентовала новую песню и клип - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:32 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/zivert-1902649545.html
"Бери и беги": Zivert презентовала новую песню и клип
"Бери и беги": Zivert презентовала новую песню и клип - РИА Новости, 13.10.2023
"Бери и беги": Zivert презентовала новую песню и клип
Певица Zivert (Юлия Зиверт) презентовала на онлайн-платформах новый трек "Бери и беги", а на YouTube опубликовала красочный клип на него. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:32
2023-10-13T19:32
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
музыка
юлия зиверт (zivert)
youtube
бали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902646444_0:340:2048:1492_1920x0_80_0_0_3e03abf5f5e3691b9e9748027b1b947b.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) презентовала на онлайн-платформах новый трек "Бери и беги", а на YouTube опубликовала красочный клип на него.В пресс-службе исполнительницы отметили, что композиция войдет в ее первый за два года альбом под названием "В мире веселых". "Это диско-великолепие с аккуратным налетом френч-хауса раскрывает один из крестражей нового звучания пластинки, релиз которой назначен на 27 октября, — говорится в релизе. — Уникальный стиль, динамичный ритм, неподражаемый тембр, любимый миллионами, — она вернулась! И это действительно ярко, громко и свежо". Новый сборник Zivert был записан на острове Бали, в том числе "Бери и беги". В клипе на песню, снятом Алексеем Куприяновым, исполнительница появляется в ярких и необычных образах, которые, как она сама призналась, отражают ее "многоликость". "Я — женщина-хамелеон: сегодня я могу быть очень нежной, ранимой и мечтательной, а завтра — смелой, напористой и даже, может быть, чуточку вульгарной, — рассказала певица. — В клипе я появляюсь в семи новых для зрителя образах, постепенно раскрывая свои неожиданные и неизвестные ранее амплуа". По словам Юли, главный посыл песни и клипа для нее заключается в первую очередь в принятии себя. Брать от жизни все, бежать в своем темпе и беречь то, что тебе дарит жизнь, сможет только тот человек, который принимает себя со всеми своими достоинствами и недостатками.
https://ria.ru/20230701/zivert-1881465146.html
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902646444_0:148:2048:1684_1920x0_80_0_0_2e34e15b06fe68a40182c2e3295fbc09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, знаменитости, музыка, юлия зиверт (zivert), youtube, бали
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Музыка, Юлия Зиверт (Zivert), YouTube, Бали
"Бери и беги": Zivert презентовала новую песню и клип

Певица Zivert представила в Сети трек "Бери и беги" и красочный клип на него

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) презентовала на онлайн-платформах новый трек "Бери и беги", а на YouTube опубликовала красочный клип на него.
В пресс-службе исполнительницы отметили, что композиция войдет в ее первый за два года альбом под названием "В мире веселых".
«
"Это диско-великолепие с аккуратным налетом френч-хауса раскрывает один из крестражей нового звучания пластинки, релиз которой назначен на 27 октября, — говорится в релизе. — Уникальный стиль, динамичный ритм, неподражаемый тембр, любимый миллионами, — она вернулась! И это действительно ярко, громко и свежо".
Новый сборник Zivert был записан на острове Бали, в том числе "Бери и беги".
© Фото предоставлено пресс-службой исполнительницы Zivert
 Zivert
© Фото предоставлено пресс-службой исполнительницы
Zivert
В клипе на песню, снятом Алексеем Куприяновым, исполнительница появляется в ярких и необычных образах, которые, как она сама призналась, отражают ее "многоликость".
«
"Я — женщина-хамелеон: сегодня я могу быть очень нежной, ранимой и мечтательной, а завтра — смелой, напористой и даже, может быть, чуточку вульгарной, — рассказала певица. — В клипе я появляюсь в семи новых для зрителя образах, постепенно раскрывая свои неожиданные и неизвестные ранее амплуа".
По словам Юли, главный посыл песни и клипа для нее заключается в первую очередь в принятии себя. Брать от жизни все, бежать в своем темпе и беречь то, что тебе дарит жизнь, сможет только тот человек, который принимает себя со всеми своими достоинствами и недостатками.
Сергей Жуков и Zivert - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
"Недостаточно": Zivert и "Руки Вверх" презентовали совместный трек
1 июля, 05:58
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиМузыкаЮлия Зиверт (Zivert)YouTubeБали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала