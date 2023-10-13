https://ria.ru/20231013/zivert-1902649545.html
"Бери и беги": Zivert презентовала новую песню и клип
"Бери и беги": Zivert презентовала новую песню и клип - РИА Новости, 13.10.2023
"Бери и беги": Zivert презентовала новую песню и клип
Певица Zivert (Юлия Зиверт) презентовала на онлайн-платформах новый трек "Бери и беги", а на YouTube опубликовала красочный клип на него. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:32
2023-10-13T19:32
2023-10-13T19:32
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) презентовала на онлайн-платформах новый трек "Бери и беги", а на YouTube опубликовала красочный клип на него.В пресс-службе исполнительницы отметили, что композиция войдет в ее первый за два года альбом под названием "В мире веселых". "Это диско-великолепие с аккуратным налетом френч-хауса раскрывает один из крестражей нового звучания пластинки, релиз которой назначен на 27 октября, — говорится в релизе. — Уникальный стиль, динамичный ритм, неподражаемый тембр, любимый миллионами, — она вернулась! И это действительно ярко, громко и свежо". Новый сборник Zivert был записан на острове Бали, в том числе "Бери и беги". В клипе на песню, снятом Алексеем Куприяновым, исполнительница появляется в ярких и необычных образах, которые, как она сама призналась, отражают ее "многоликость". "Я — женщина-хамелеон: сегодня я могу быть очень нежной, ранимой и мечтательной, а завтра — смелой, напористой и даже, может быть, чуточку вульгарной, — рассказала певица. — В клипе я появляюсь в семи новых для зрителя образах, постепенно раскрывая свои неожиданные и неизвестные ранее амплуа". По словам Юли, главный посыл песни и клипа для нее заключается в первую очередь в принятии себя. Брать от жизни все, бежать в своем темпе и беречь то, что тебе дарит жизнь, сможет только тот человек, который принимает себя со всеми своими достоинствами и недостатками.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, музыка, юлия зиверт (zivert), youtube, бали
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Музыка, Юлия Зиверт (Zivert), YouTube, Бали
"Бери и беги": Zivert презентовала новую песню и клип
Певица Zivert представила в Сети трек "Бери и беги" и красочный клип на него
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) презентовала на онлайн-платформах новый трек "Бери и беги", а на YouTube опубликовала красочный клип на него.
В пресс-службе исполнительницы отметили, что композиция войдет в ее первый за два года альбом под названием "В мире веселых".
«
"Это диско-великолепие с аккуратным налетом френч-хауса раскрывает один из крестражей нового звучания пластинки, релиз которой назначен на 27 октября, — говорится в релизе. — Уникальный стиль, динамичный ритм, неподражаемый тембр, любимый миллионами, — она вернулась! И это действительно ярко, громко и свежо".
Новый сборник Zivert был записан на острове Бали, в том числе "Бери и беги".
В клипе на песню, снятом Алексеем Куприяновым, исполнительница появляется в ярких и необычных образах, которые, как она сама призналась, отражают ее "многоликость".
«
"Я — женщина-хамелеон: сегодня я могу быть очень нежной, ранимой и мечтательной, а завтра — смелой, напористой и даже, может быть, чуточку вульгарной, — рассказала певица. — В клипе я появляюсь в семи новых для зрителя образах, постепенно раскрывая свои неожиданные и неизвестные ранее амплуа".
По словам Юли, главный посыл песни и клипа для нее заключается в первую очередь в принятии себя. Брать от жизни все, бежать в своем темпе и беречь то, что тебе дарит жизнь, сможет только тот человек, который принимает себя со всеми своими достоинствами и недостатками.
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