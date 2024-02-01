https://ria.ru/20240201/zaymy-1924770103.html

Около 400 млн рублей займов получил амурский бизнес на развитие в 2023 году

Около 400 млн рублей займов получил амурский бизнес на развитие в 2023 году - РИА Новости, 01.02.2024

Около 400 млн рублей займов получил амурский бизнес на развитие в 2023 году

В минувшем году предприниматели Амурской области получили порядка 400 миллионов рублей льготных займов на развитие своего дела, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:41

2024-02-01T12:41

2024-02-01T12:41

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В минувшем году предприниматели Амурской области получили порядка 400 миллионов рублей льготных займов на развитие своего дела, сообщает пресс-служба правительства региона. Региональный Центр кредитной поддержки предпринимательства (ЦКПП) представил обновленные программы льготных займов для малого и среднего бизнеса в Амурской области. Он работает в Приамурье уже несколько лет в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который был инициирован по поручению президента РФ Владимира Путина. "Льготное кредитование востребовано у амурских предпринимателей. За поддержкой в старте и развитии своего дела в ЦКПП в прошлом году обратилось порядка 200 бизнесменов и самозанятых. На поддержку и развитие своего дела они получили около 400 миллионов рублей, а в целом объем выдач за 4,5 года составил почти 1,4 миллиарда рублей. Займы ЦКПП предоставляются по ставкам от 1 до 14% годовых, а значит по-прежнему являются самыми доступными кредитными средствами для малого бизнеса в регионе", - сказала замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Валентина Дацко, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что амурские предприниматели и самозанятые в 2024 году могут рассчитывать на девять льготных программ микрокредитования. Особый акцент в этом году сделан на поддержку ключевых для экономики региона сферах. "По ставкам 8-10% годовых получить до пяти миллионов рублей сможет бизнес, занятый в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, туризме, общепите, транспортировки и хранения, научной и технической деятельности, в сфере IT и связи, а также резиденты бизнес-инкубатора центра "Мой бизнес". Самая низкая ставка в 1% годовых сохранилась по программе "СВОЕ дело" для участников СВО и их родственников. В статусе самозанятого они могут рассчитывать на сумму до 500 тысяч рублей, а субъекта МСП – до двух миллионов рублей", - добавила руководитель Центра кредитной поддержки предпринимательства области Лилия Функнер. По информации пресс-службы, третий год подряд специальные условия сохраняют для бизнеса в сфере обрабатывающих производств (7% годовых) и информационных технологий (3% годовых) при получении средств на инвестиционные цели.

https://ria.ru/20240201/zabaykale-1924767204.html

https://ria.ru/20240201/eksperiment-1924759979.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бизнес, поддержка бизнеса , амурская область, предприниматели