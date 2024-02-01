Глава Югры рассказала Путину о мечтающих встретиться с ним студентах
Губернатор Югры Комарова пригласила Путина в регион на встречу со студентами
Ханты-Мансийск. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что в лотерейных билетах, разыгранных студентами региона в Татьянин день, оказалось 34 пожелания о встрече с главой государства и попросила приехать в ХМАО, чтобы провести эту встречу.
В четверг глава государства провел открытие ряда объектов современных кампусов, в том числе образовательного центра в Когалыме - филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета. Во время мероприятия Комарова рассказала, что ежегодно 25 января в День российского студенчества встречается с участниками акции "счастливый билет", для которой студенты собирают со всех образовательных организаций ХМАО свои желания, а потом проводится лототрон, в ходе которого губернатор случайно выбирает из барабана три желания.
"В этом году все три билета были <…> с мечтой побывать в Санкт-Петербурге. При этом из 821 лотерейного билета 34 были по встрече с вами. Собрала мечтавших о встрече с вами студентов сегодня на этой площадке, пыталась уговорить их на то, что этого достаточно для реализации желания. Настаивают все-таки на личной встрече. Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаю вас в Югру для встречи", - сказала Комарова.
"Попробуем это сделать", - отреагировал Путин.