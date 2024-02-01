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Глава Югры рассказала Путину о мечтающих встретиться с ним студентах - РИА Новости, 01.02.2024
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19:15 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/yugra-1924893568.html
Глава Югры рассказала Путину о мечтающих встретиться с ним студентах
Глава Югры рассказала Путину о мечтающих встретиться с ним студентах - РИА Новости, 01.02.2024
Глава Югры рассказала Путину о мечтающих встретиться с ним студентах
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что в лотерейных билетах, разыгранных... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:15
2024-02-01T19:15
общество
россия
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что в лотерейных билетах, разыгранных студентами региона в Татьянин день, оказалось 34 пожелания о встрече с главой государства и попросила приехать в ХМАО, чтобы провести эту встречу. В четверг глава государства провел открытие ряда объектов современных кампусов, в том числе образовательного центра в Когалыме - филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета. Во время мероприятия Комарова рассказала, что ежегодно 25 января в День российского студенчества встречается с участниками акции "счастливый билет", для которой студенты собирают со всех образовательных организаций ХМАО свои желания, а потом проводится лототрон, в ходе которого губернатор случайно выбирает из барабана три желания. "В этом году все три билета были &lt;…&gt; с мечтой побывать в Санкт-Петербурге. При этом из 821 лотерейного билета 34 были по встрече с вами. Собрала мечтавших о встрече с вами студентов сегодня на этой площадке, пыталась уговорить их на то, что этого достаточно для реализации желания. Настаивают все-таки на личной встрече. Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаю вас в Югру для встречи", - сказала Комарова. "Попробуем это сделать", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20240125/putin-1923451177.html
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общество, россия, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, владимир путин
Общество, Россия, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Путин
Глава Югры рассказала Путину о мечтающих встретиться с ним студентах

Губернатор Югры Комарова пригласила Путина в регион на встречу со студентами

© РИА Новости / Александр ВильфХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Ханты-Мансийск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что в лотерейных билетах, разыгранных студентами региона в Татьянин день, оказалось 34 пожелания о встрече с главой государства и попросила приехать в ХМАО, чтобы провести эту встречу.
В четверг глава государства провел открытие ряда объектов современных кампусов, в том числе образовательного центра в Когалыме - филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета. Во время мероприятия Комарова рассказала, что ежегодно 25 января в День российского студенчества встречается с участниками акции "счастливый билет", для которой студенты собирают со всех образовательных организаций ХМАО свои желания, а потом проводится лототрон, в ходе которого губернатор случайно выбирает из барабана три желания.
"В этом году все три билета были <…> с мечтой побывать в Санкт-Петербурге. При этом из 821 лотерейного билета 34 были по встрече с вами. Собрала мечтавших о встрече с вами студентов сегодня на этой площадке, пыталась уговорить их на то, что этого достаточно для реализации желания. Настаивают все-таки на личной встрече. Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаю вас в Югру для встречи", - сказала Комарова.
"Попробуем это сделать", - отреагировал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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ОбществоРоссияНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округВладимир Путин
 
 
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