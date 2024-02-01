https://ria.ru/20240201/yugra-1924893568.html

Глава Югры рассказала Путину о мечтающих встретиться с ним студентах

Глава Югры рассказала Путину о мечтающих встретиться с ним студентах - РИА Новости, 01.02.2024

Глава Югры рассказала Путину о мечтающих встретиться с ним студентах

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что в лотерейных билетах, разыгранных... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:15

2024-02-01T19:15

2024-02-01T19:15

общество

россия

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что в лотерейных билетах, разыгранных студентами региона в Татьянин день, оказалось 34 пожелания о встрече с главой государства и попросила приехать в ХМАО, чтобы провести эту встречу. В четверг глава государства провел открытие ряда объектов современных кампусов, в том числе образовательного центра в Когалыме - филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета. Во время мероприятия Комарова рассказала, что ежегодно 25 января в День российского студенчества встречается с участниками акции "счастливый билет", для которой студенты собирают со всех образовательных организаций ХМАО свои желания, а потом проводится лототрон, в ходе которого губернатор случайно выбирает из барабана три желания. "В этом году все три билета были <…> с мечтой побывать в Санкт-Петербурге. При этом из 821 лотерейного билета 34 были по встрече с вами. Собрала мечтавших о встрече с вами студентов сегодня на этой площадке, пыталась уговорить их на то, что этого достаточно для реализации желания. Настаивают все-таки на личной встрече. Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаю вас в Югру для встречи", - сказала Комарова. "Попробуем это сделать", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20240125/putin-1923451177.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, владимир путин