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В Госдуме назвали дату визита делегации из КНДР - РИА Новости, 01.02.2024
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10:36 01.02.2024 (обновлено: 10:46 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/vizit-1924740305.html
В Госдуме назвали дату визита делегации из КНДР
В Госдуме назвали дату визита делегации из КНДР - РИА Новости, 01.02.2024
В Госдуме назвали дату визита делегации из КНДР
Делегация из КНДР может приехать в Госдуму 13 февраля, делегация от Госдумы планирует посетить КНДР уже в марте, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Казбек... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:36
2024-02-01T10:46
госдума рф
в мире
россия
кндр (северная корея)
казбек тайсаев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Делегация из КНДР может приехать в Госдуму 13 февраля, делегация от Госдумы планирует посетить КНДР уже в марте, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Казбек Тайсаев."Они 13 февраля приезжают к нам, их делегация в Госдуму, а мы к ним в марте месяце собираемся... Группа дружбы планирует поездку", - сказал он РИА Новости, на вопрос, планируется ли поездка делегации Госдумы в КНДР.Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, обсуждались вопросы парламентских и межпартийных связей, сообщал Тайсаев.Тайсаев уточнил, что отношения развиваются очень хорошо. Партию КПРФ связывает давняя дружба с Трудовой партией Кореи.КНДР, Китай и Куба теоретически остаются в числе приоритетов для поездок делегации Госдумы в 2024 году, сообщил ранее РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Также первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ) отмечал, что осенью 2023 года должен был состояться визит делегации Госдумы в КНДР, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина.
https://ria.ru/20240121/kndr-1922562767.html
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госдума рф, в мире, россия, кндр (северная корея), казбек тайсаев
Госдума РФ, В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Казбек Тайсаев
В Госдуме назвали дату визита делегации из КНДР

Депутат Тайсаев: делегация из КНДР может приехать в Госдуму 13 февраля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Делегация из КНДР может приехать в Госдуму 13 февраля, делегация от Госдумы планирует посетить КНДР уже в марте, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Казбек Тайсаев.
"Они 13 февраля приезжают к нам, их делегация в Госдуму, а мы к ним в марте месяце собираемся... Группа дружбы планирует поездку", - сказал он РИА Новости, на вопрос, планируется ли поездка делегации Госдумы в КНДР.
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Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, обсуждались вопросы парламентских и межпартийных связей, сообщал Тайсаев.
Тайсаев уточнил, что отношения развиваются очень хорошо. Партию КПРФ связывает давняя дружба с Трудовой партией Кореи.
КНДР, Китай и Куба теоретически остаются в числе приоритетов для поездок делегации Госдумы в 2024 году, сообщил ранее РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Также первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (КПРФ) отмечал, что осенью 2023 года должен был состояться визит делегации Госдумы в КНДР, депутаты парламента КНДР ждут приезда председателя Госдумы России Вячеслава Володина.
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