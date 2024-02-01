https://ria.ru/20240201/vebrf-1924668596.html

Индекс ВЭБ.РФ: Иркутск вошел в число лучших городов России для работы

Индекс ВЭБ.РФ: Иркутск вошел в число лучших городов России для работы - РИА Новости, 01.02.2024

Индекс ВЭБ.РФ: Иркутск вошел в число лучших городов России для работы

Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, Иркутск вошел в число лидеров среди российских городов с лучшими условиями для работы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:30

2024-02-01T11:30

2024-02-01T11:30

россия

иркутск

иркутская область

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, Иркутск вошел в число лидеров среди российских городов с лучшими условиями для работы, сообщает пресс-служба госкорпорации. На 10 тысяч человек в городе приходится 201 вакансия против среднего для других городов Индекса в 107 вакансий. Удовлетворенность работой иркутяне оценили на 3,09 балла из 4. При этом в Иркутске динамично развивается сфера креативных индустрий. В этой отрасли на 10 тысяч человек работает 51 компания и ИП, а по России — 45. Иркутяне активны и в разработке новых изобретений: показатель числа патентов (5,4 тысячи на один миллион человек населения) здесь более чем вдвое выше среднего по городам (2,6 тысячи), говорится в исследовании."Индекс объединяет в себе как объективные данные — статистические и транзакционные, так и результаты опросов людей. Это дает комплексную картину и позволяет городским управленцам и предпринимателям определить зоны развития и повышенного внимания, фокусируясь на самых важных для обычных семей направлениях", — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, слова которого приводятся в сообщении.Как следует из показателей Индекса, обеспеченность жильем в Иркутске выше, чем в других городах индекса, — 29,5 квадратных метра на человека при среднем для участников индекса показателе 28,3 квадратных метра. Доля замены городских сетей (тепловых, паровых, водопроводных и канализационных) выше, чем в других городах, — 12,7% против среднего уровня в 10,9%. В Иркутске активно реализуются программы капремонта. Соотношение площади отремонтированных или подготовленных к реставрации домов к аварийным здесь составляет 38,2%. В среднем по России этот показатель составляет 22,7%.Большинство иркутян живут в 10-минутной пешей доступности от остановок общественного транспорта — почти 96%. При этом свыше трети (38%) жителей ежедневно ходят пешком. Самокаты и велосипеды используют около 4,1% иркутян, услугами такси пользуется каждый десятый горожанин, добавили эксперты.Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.В пресс-службе госкорпорации добавили, что в четверг, 1 февраля, состоится бизнес-миссия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ в Иркутскую область, цель которой – вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями и экспертами сформировать новые проекты и программы по развитию региона и cтраны в целом.

https://ria.ru/20240131/proekty-1924662092.html

https://ria.ru/20240130/finansirovanie-1924323887.html

https://ria.ru/20240123/lipetsk-1922971633.html

россия

иркутск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иркутск, иркутская область, вэб.рф (вэб)