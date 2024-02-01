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Издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой - РИА Новости, 01.02.2024
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16:04 01.02.2024 (обновлено: 17:42 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ulitskaya-1924835938.html
Издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой
Издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой - РИА Новости, 01.02.2024
Издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой
Издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице Людмиле Улицкой после ее заявления об отчислениях средств Украине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:04
2024-02-01T17:42
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людмила улицкая
происшествия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице Людмиле Улицкой после ее заявления об отчислениях средств Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "В связи с заявлением о переводе авторских отчислений на Украину АСТ приняло решение о приостановке выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов отчислений с проданных книг", — говорится в заявлении.Уточняется, что романы, сборники эссе и рассказов, а также пьесы и автобиографическая проза Улицкой выходят в АСТ с 2011 года.Накануне пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали видео, в котором Улицкая призналась, что гонорары от продажи ее книг в России "идут на Украину". После этого лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о финансировании ВСУ писательницей, а также режиссером Михаилом Локшиным.
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украина, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), людмила улицкая, происшествия
Украина, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Людмила Улицкая, Происшествия
Издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой

АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой из-за ее слов об отчислениях Украине

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПисательница Людмила Улицкая
Писательница Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Писательница Людмила Улицкая. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице Людмиле Улицкой после ее заявления об отчислениях средств Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"В связи с заявлением о переводе авторских отчислений на Украину АСТ приняло решение о приостановке выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов отчислений с проданных книг", — говорится в заявлении.
Уточняется, что романы, сборники эссе и рассказов, а также пьесы и автобиографическая проза Улицкой выходят в АСТ с 2011 года.

Людмила Улицкая — писательница и переводчица, первая женщина — лауреат премии "Русский Букер" и лауреат премии "Большая книга".

Накануне пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали видео, в котором Улицкая призналась, что гонорары от продажи ее книг в России "идут на Украину". После этого лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о финансировании ВСУ писательницей, а также режиссером Михаилом Локшиным.
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