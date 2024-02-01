https://ria.ru/20240201/ulitskaya-1924835938.html

Издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой

Издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой - РИА Новости, 01.02.2024

Издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой

Издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице Людмиле Улицкой после ее заявления об отчислениях средств Украине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:04

2024-02-01T16:04

2024-02-01T17:42

украина

россия

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

людмила улицкая

происшествия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице Людмиле Улицкой после ее заявления об отчислениях средств Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "В связи с заявлением о переводе авторских отчислений на Украину АСТ приняло решение о приостановке выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов отчислений с проданных книг", — говорится в заявлении.Уточняется, что романы, сборники эссе и рассказов, а также пьесы и автобиографическая проза Улицкой выходят в АСТ с 2011 года.Накануне пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали видео, в котором Улицкая призналась, что гонорары от продажи ее книг в России "идут на Украину". После этого лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о финансировании ВСУ писательницей, а также режиссером Михаилом Локшиным.

https://ria.ru/20240201/ulitskaya-1924719591.html

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Кирилл Волков

украина, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), людмила улицкая, происшествия