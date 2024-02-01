https://ria.ru/20240201/ukraina-1924857846.html

В Совфеде заявили об отсутствии в ЕС единой позиции по Украине

В Совфеде заявили об отсутствии в ЕС единой позиции по Украине - РИА Новости, 01.02.2024

В Совфеде заявили об отсутствии в ЕС единой позиции по Украине

Прошедший саммит Евросоюза подтвердил, что у стран объединения нет единой позиции по Украине, при этом Брюссель, настояв на выплатах Киеву, дал повод для... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:57

2024-02-01T16:57

2024-02-01T16:57

специальная военная операция на украине

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украина

брюссель

киев

евросоюз

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Прошедший саммит Евросоюза подтвердил, что у стран объединения нет единой позиции по Украине, при этом Брюссель, настояв на выплатах Киеву, дал повод для шантажа с его стороны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале."Саммит ЕС договорился выделить Украине пакет помощи в 50 миллиардов евро. Украинский президент (Владимир) Зеленский уже сказал, что "это еще раз доказывает мощное единство Евросоюза". Однако, как раз с единством были серьезные проблемы. Речь о позиции венгерского лидера Виктора Орбана, который предлагал ежегодно согласовывать выделение средств Киеву, поскольку, как он резонно заметил, "мы даже не знаем, что произойдет через четверть года", - написал сенатор.Однако уже понятно, что голос венгерского политика утонул в брюссельской "демократии". И это – важный симптом о ее состоянии в целом, добавил Косачев. Ведь среди обсуждавшихся мер была и приостановка права голоса Венгрии ("ядерная" опция) по Статье 7 Договора о Европейском Союзе как страны, регулярно нарушающей принципы и ценности Союза. "Однако в данном случае нарушает такие принципы не Венгрия, а скорее сам Брюссель, который поставил на украинскую карту вообще все. Польский лидер Дональд Туск сказал перед саммитом, что нет проблемы усталости от Украины, "а есть проблема усталости от Виктора Орбана", - напомнил законодатель. Глава ЕС Шарль Мишель заявил, что своим решением по 50 миллиардам для Киева "ЕС проявляет лидерство и ответственность в вопросе поддержки Украины", чем на 100% противоречит реалиям: именно этим решением Брюссель еще раз доказывает превращение Евросоюза в экономический довесок НАТО и несамостоятельную фигуру с дисциплиной в духе социалистического СЭВ, подчеркнул Косачев. Кроме того, "постоянно повышая ставки и буквально подчиняя свою судьбу исходу противостояния на Украине, Брюссель совершил стратегическую ошибку, поскольку дал прекрасный повод для шантажа со стороны Киева, и уже неясно, кто от кого больше зависит", написал политик. По словам законодателя, в победу Украины верит меньшинство – в Германии это лишь каждый десятый. А потому помощь Украине на ведение войны – это не инвестиция в безопасность Европы, а исключительно средства на продолжение кровопролития с очевидным исходом, отметил он. "И это уже не просто ошибочная инвестиционная стратегия, а кровь на руках европейских политиков", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924828636.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924814174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, брюссель, киев, евросоюз, совет федерации рф, константин косачев, нато