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В Совфеде заявили об отсутствии в ЕС единой позиции по Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924857846.html
В Совфеде заявили об отсутствии в ЕС единой позиции по Украине
В Совфеде заявили об отсутствии в ЕС единой позиции по Украине - РИА Новости, 01.02.2024
В Совфеде заявили об отсутствии в ЕС единой позиции по Украине
Прошедший саммит Евросоюза подтвердил, что у стран объединения нет единой позиции по Украине, при этом Брюссель, настояв на выплатах Киеву, дал повод для... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:57
2024-02-01T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
брюссель
киев
евросоюз
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Прошедший саммит Евросоюза подтвердил, что у стран объединения нет единой позиции по Украине, при этом Брюссель, настояв на выплатах Киеву, дал повод для шантажа с его стороны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале."Саммит ЕС договорился выделить Украине пакет помощи в 50 миллиардов евро. Украинский президент (Владимир) Зеленский уже сказал, что "это еще раз доказывает мощное единство Евросоюза". Однако, как раз с единством были серьезные проблемы. Речь о позиции венгерского лидера Виктора Орбана, который предлагал ежегодно согласовывать выделение средств Киеву, поскольку, как он резонно заметил, "мы даже не знаем, что произойдет через четверть года", - написал сенатор.Однако уже понятно, что голос венгерского политика утонул в брюссельской "демократии". И это – важный симптом о ее состоянии в целом, добавил Косачев. Ведь среди обсуждавшихся мер была и приостановка права голоса Венгрии ("ядерная" опция) по Статье 7 Договора о Европейском Союзе как страны, регулярно нарушающей принципы и ценности Союза. "Однако в данном случае нарушает такие принципы не Венгрия, а скорее сам Брюссель, который поставил на украинскую карту вообще все. Польский лидер Дональд Туск сказал перед саммитом, что нет проблемы усталости от Украины, "а есть проблема усталости от Виктора Орбана", - напомнил законодатель. Глава ЕС Шарль Мишель заявил, что своим решением по 50 миллиардам для Киева "ЕС проявляет лидерство и ответственность в вопросе поддержки Украины", чем на 100% противоречит реалиям: именно этим решением Брюссель еще раз доказывает превращение Евросоюза в экономический довесок НАТО и несамостоятельную фигуру с дисциплиной в духе социалистического СЭВ, подчеркнул Косачев. Кроме того, "постоянно повышая ставки и буквально подчиняя свою судьбу исходу противостояния на Украине, Брюссель совершил стратегическую ошибку, поскольку дал прекрасный повод для шантажа со стороны Киева, и уже неясно, кто от кого больше зависит", написал политик. По словам законодателя, в победу Украины верит меньшинство – в Германии это лишь каждый десятый. А потому помощь Украине на ведение войны – это не инвестиция в безопасность Европы, а исключительно средства на продолжение кровопролития с очевидным исходом, отметил он. "И это уже не просто ошибочная инвестиционная стратегия, а кровь на руках европейских политиков", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924828636.html
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в мире, украина, брюссель, киев, евросоюз, совет федерации рф, константин косачев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Брюссель, Киев, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, НАТО
В Совфеде заявили об отсутствии в ЕС единой позиции по Украине

Косачев: у стран Евросоюза нет единой позиции по Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Прошедший саммит Евросоюза подтвердил, что у стран объединения нет единой позиции по Украине, при этом Брюссель, настояв на выплатах Киеву, дал повод для шантажа с его стороны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"Саммит ЕС договорился выделить Украине пакет помощи в 50 миллиардов евро. Украинский президент (Владимир) Зеленский уже сказал, что "это еще раз доказывает мощное единство Евросоюза". Однако, как раз с единством были серьезные проблемы. Речь о позиции венгерского лидера Виктора Орбана, который предлагал ежегодно согласовывать выделение средств Киеву, поскольку, как он резонно заметил, "мы даже не знаем, что произойдет через четверть года", - написал сенатор.
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Однако уже понятно, что голос венгерского политика утонул в брюссельской "демократии". И это – важный симптом о ее состоянии в целом, добавил Косачев. Ведь среди обсуждавшихся мер была и приостановка права голоса Венгрии ("ядерная" опция) по Статье 7 Договора о Европейском Союзе как страны, регулярно нарушающей принципы и ценности Союза.
"Однако в данном случае нарушает такие принципы не Венгрия, а скорее сам Брюссель, который поставил на украинскую карту вообще все. Польский лидер Дональд Туск сказал перед саммитом, что нет проблемы усталости от Украины, "а есть проблема усталости от Виктора Орбана", - напомнил законодатель.
Глава ЕС Шарль Мишель заявил, что своим решением по 50 миллиардам для Киева "ЕС проявляет лидерство и ответственность в вопросе поддержки Украины", чем на 100% противоречит реалиям: именно этим решением Брюссель еще раз доказывает превращение Евросоюза в экономический довесок НАТО и несамостоятельную фигуру с дисциплиной в духе социалистического СЭВ, подчеркнул Косачев.
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Кроме того, "постоянно повышая ставки и буквально подчиняя свою судьбу исходу противостояния на Украине, Брюссель совершил стратегическую ошибку, поскольку дал прекрасный повод для шантажа со стороны Киева, и уже неясно, кто от кого больше зависит", написал политик.
По словам законодателя, в победу Украины верит меньшинство – в Германии это лишь каждый десятый. А потому помощь Украине на ведение войны – это не инвестиция в безопасность Европы, а исключительно средства на продолжение кровопролития с очевидным исходом, отметил он. "И это уже не просто ошибочная инвестиционная стратегия, а кровь на руках европейских политиков", - заключил Косачев.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБрюссельКиевЕвросоюзСовет Федерации РФКонстантин КосачевНАТО
 
 
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