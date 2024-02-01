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Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку после слов об Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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15:20 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924822767.html
Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку после слов об Украине
Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку после слов об Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку после слов об Украине
Пользователи Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую о принятии мер для поддержки экономик Украины и Молдавии. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:20
2024-02-01T15:20
в мире
украина
молдавия
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пользователи Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую о принятии мер для поддержки экономик Украины и Молдавии."Пожалуйста, уходи в отставку. Ты не справляешься", — призвал читатель."США и ЕС развязали конфликт на Украине, а обычные люди расплачиваются за ошибки политиков", — посетовал другой."Лучше бы вы защищали европейских фермеров", — упрекнул третий."Уходи. Во имя Европы", — предложил пользователь."Мы не хотим Украину в Европе! Хватит! Вы дискриминируете фермеров ЕС из-за коррумпированной страны!" — подытожили в дискуссии.ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240131/fermery-1924671553.html
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в мире, украина, молдавия, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)

Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку после слов об Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пользователи Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую о принятии мер для поддержки экономик Украины и Молдавии.
"Пожалуйста, уходи в отставку. Ты не справляешься", — призвал читатель.
"США и ЕС развязали конфликт на Украине, а обычные люди расплачиваются за ошибки политиков", — посетовал другой.
"Лучше бы вы защищали европейских фермеров", — упрекнул третий.
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"Уходи. Во имя Европы", — предложил пользователь.
"Мы не хотим Украину в Европе! Хватит! Вы дискриминируете фермеров ЕС из-за коррумпированной страны!" — подытожили в дискуссии.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
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Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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