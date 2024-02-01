https://ria.ru/20240201/ukraina-1924777856.html

Генсек НАТО назвал Украину хорошей сделкой для США

Генсек НАТО назвал Украину хорошей сделкой для США - РИА Новости, 01.02.2024

Генсек НАТО назвал Украину хорошей сделкой для США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Washington Examiner, что Украина представляет собой "хорошую сделку" для США. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:59

2024-02-01T12:59

2024-02-01T12:59

в мире

украина

йенс столтенберг

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Washington Examiner, что Украина представляет собой "хорошую сделку" для США. "Украина - это хорошая сделка для США. И большая часть средств, которые США предоставляют Украине, на самом деле инвестируются... в США на покупку американской техники, которую мы отправляем Украине", - отметил Столтенберг. Генсек также указал на то, что союзники Вашингтона по НАТО способствуют укреплению американской оборонной промышленности. "НАТО создает большой рынок для США, для американской оборонной индустрии", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, сша