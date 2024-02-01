В Совфеде заявили, что миру придется еще долго прозревать по Украине
Ковитиди: суд ООН дал Украине по рукам, но это только начало мирового прозрения
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Международный суд ООН своим решением по иску Украины к России дал Киеву по рукам, это лишь начало мирового прозрения, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью.
"Необходимо понимать, что состоявшееся 31 января этого года итоговое решение Международного суда ООН, которым Украине жестко дали по рукам и дали понять, что врать нехорошо — это лишь начало мирового прозрения. Миру еще предстоит детально разобраться в политико-правовых предпосылках крымских событий, геноциде украинского режима против мирного населения, предпосылках присоединения новых территорий и великой миротворческой миссии России", - сказала Ковитиди.
Сенатор отметила, что отказ Международного суда в удовлетворении требований Украины - это серьезнейшая судебная победа России. "Практически 10 лет понадобилось Европе, чтобы осознать необходимость разобраться в лживости киевского режима, первопричинах крымских событий и начать осознавать судьбоносную мировую значимость миротворческой позиции России", - добавила парламентарий.