https://ria.ru/20240201/ukraina-1924775755.html

В Совфеде заявили, что миру придется еще долго прозревать по Украине

В Совфеде заявили, что миру придется еще долго прозревать по Украине - РИА Новости, 01.02.2024

В Совфеде заявили, что миру придется еще долго прозревать по Украине

Международный суд ООН своим решением по иску Украины к России дал Киеву по рукам, это лишь начало мирового прозрения, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:51

2024-02-01T12:51

2024-02-01T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

ольга ковитиди

оон

ситуация в днр и лнр

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Международный суд ООН своим решением по иску Украины к России дал Киеву по рукам, это лишь начало мирового прозрения, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Необходимо понимать, что состоявшееся 31 января этого года итоговое решение Международного суда ООН, которым Украине жестко дали по рукам и дали понять, что врать нехорошо — это лишь начало мирового прозрения. Миру еще предстоит детально разобраться в политико-правовых предпосылках крымских событий, геноциде украинского режима против мирного населения, предпосылках присоединения новых территорий и великой миротворческой миссии России", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что отказ Международного суда в удовлетворении требований Украины - это серьезнейшая судебная победа России. "Практически 10 лет понадобилось Европе, чтобы осознать необходимость разобраться в лживости киевского режима, первопричинах крымских событий и начать осознавать судьбоносную мировую значимость миротворческой позиции России", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ольга ковитиди, оон, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф