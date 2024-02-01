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В Совфеде заявили, что миру придется еще долго прозревать по Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924775755.html
В Совфеде заявили, что миру придется еще долго прозревать по Украине
В Совфеде заявили, что миру придется еще долго прозревать по Украине - РИА Новости, 01.02.2024
В Совфеде заявили, что миру придется еще долго прозревать по Украине
Международный суд ООН своим решением по иску Украины к России дал Киеву по рукам, это лишь начало мирового прозрения, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:51
2024-02-01T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ольга ковитиди
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ситуация в днр и лнр
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Международный суд ООН своим решением по иску Украины к России дал Киеву по рукам, это лишь начало мирового прозрения, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Необходимо понимать, что состоявшееся 31 января этого года итоговое решение Международного суда ООН, которым Украине жестко дали по рукам и дали понять, что врать нехорошо — это лишь начало мирового прозрения. Миру еще предстоит детально разобраться в политико-правовых предпосылках крымских событий, геноциде украинского режима против мирного населения, предпосылках присоединения новых территорий и великой миротворческой миссии России", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что отказ Международного суда в удовлетворении требований Украины - это серьезнейшая судебная победа России. "Практически 10 лет понадобилось Европе, чтобы осознать необходимость разобраться в лживости киевского режима, первопричинах крымских событий и начать осознавать судьбоносную мировую значимость миротворческой позиции России", - добавила парламентарий.
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в мире, украина, россия, ольга ковитиди, оон, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ольга Ковитиди, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили, что миру придется еще долго прозревать по Украине

Ковитиди: суд ООН дал Украине по рукам, но это только начало мирового прозрения

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Международный суд ООН своим решением по иску Украины к России дал Киеву по рукам, это лишь начало мирового прозрения, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью.

"Необходимо понимать, что состоявшееся 31 января этого года итоговое решение Международного суда ООН, которым Украине жестко дали по рукам и дали понять, что врать нехорошо — это лишь начало мирового прозрения. Миру еще предстоит детально разобраться в политико-правовых предпосылках крымских событий, геноциде украинского режима против мирного населения, предпосылках присоединения новых территорий и великой миротворческой миссии России", - сказала Ковитиди.
Сенатор отметила, что отказ Международного суда в удовлетворении требований Украины - это серьезнейшая судебная победа России. "Практически 10 лет понадобилось Европе, чтобы осознать необходимость разобраться в лживости киевского режима, первопричинах крымских событий и начать осознавать судьбоносную мировую значимость миротворческой позиции России", - добавила парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОльга КовитидиООНСитуация в ДНР и ЛНРСовет Федерации РФ
 
 
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