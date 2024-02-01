https://ria.ru/20240201/turtsiya-1924880200.html

Ростов-на-Дону и Стамбул свяжет автобусный маршрут

Ростов-на-Дону и Стамбул свяжет автобусный маршрут - РИА Новости, 01.02.2024

Ростов-на-Дону и Стамбул свяжет автобусный маршрут

Минтранс получил заявку на регулярные автобусные рейсы из Ростова-на-Дону в Стамбул, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:16

2024-02-01T18:16

2024-02-01T18:16

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минтранс получил заявку на регулярные автобусные рейсы из Ростова-на-Дону в Стамбул, сообщается на сайте ведомства.По плану перевозки должны начаться с 1 марта. Выезд из Ростова-на-Дону запланирован на девять часов по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прибытие в Стамбул — в час ночи по четвергам, воскресеньям и вторникам. Цена за билет в одну сторону — 110 долларов или около десяти тысяч рублей.По пути следования автобус будет заезжать также в Семикаракорск, Зимовники, Сальск, Пятигорск, Нальчик, Трабзон. Часть маршрута пройдет по Грузии.Предполагается, что в дороге путешественники проведут более двух суток. Каждые четыре часа должны быть санитарные остановки.В соцсетях комментаторы отмечают выгодную цену на путешествие, но пишут, что столь продолжительную поездку выдержать будет непросто.

https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, ростов-на-дону, стамбул, сальск