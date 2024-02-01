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Ростов-на-Дону и Стамбул свяжет автобусный маршрут
Ростов-на-Дону и Стамбул свяжет автобусный маршрут - РИА Новости, 01.02.2024
Ростов-на-Дону и Стамбул свяжет автобусный маршрут
Минтранс получил заявку на регулярные автобусные рейсы из Ростова-на-Дону в Стамбул, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:16
2024-02-01T18:16
2024-02-01T18:16
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минтранс получил заявку на регулярные автобусные рейсы из Ростова-на-Дону в Стамбул, сообщается на сайте ведомства.По плану перевозки должны начаться с 1 марта. Выезд из Ростова-на-Дону запланирован на девять часов по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прибытие в Стамбул — в час ночи по четвергам, воскресеньям и вторникам. Цена за билет в одну сторону — 110 долларов или около десяти тысяч рублей.По пути следования автобус будет заезжать также в Семикаракорск, Зимовники, Сальск, Пятигорск, Нальчик, Трабзон. Часть маршрута пройдет по Грузии.Предполагается, что в дороге путешественники проведут более двух суток. Каждые четыре часа должны быть санитарные остановки.В соцсетях комментаторы отмечают выгодную цену на путешествие, но пишут, что столь продолжительную поездку выдержать будет непросто.
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РИА Новости
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Ростов-на-Дону и Стамбул свяжет автобусный маршрут
Ростов-на-Дону и Стамбул в марте свяжет автобусный маршрут