https://ria.ru/20240201/sud-1924813238.html

В Архангельске будут судить двух мужчин за убийства 20-летней давности

В Архангельске будут судить двух мужчин за убийства 20-летней давности - РИА Новости, 01.02.2024

В Архангельске будут судить двух мужчин за убийства 20-летней давности

Жители Архангельска и Санкт-Петербурга предстанут перед судом в Архангельске за убийства в начале 2000-х годов, когда они вошли в состав организованной... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:44

2024-02-01T14:44

2024-02-01T14:44

происшествия

архангельск

санкт-петербург

архангельская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Жители Архангельска и Санкт-Петербурга предстанут перед судом в Архангельске за убийства в начале 2000-х годов, когда они вошли в состав организованной преступной группы и совершали убийства по найму, сообщили в прокуратуре Архангельской области. Перед судом предстанут 49-летний житель Санкт-Петербурга – его обвиняют по статье об убийстве по найму пяти человек и покушении на убийство семерых, совершенных общеопасным способом в составе организованной группы. Второй фигурант - 50-летний житель Архангельска, он обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство четверых. "Установлено, что в 2003 году обвиняемые вошли в состав организованной преступной группы, целью которой явилось устранение бывшего партнера из-за разногласий в разделе прибыли от их коммерческой деятельности", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, заказчиков преступлений было двое, один из которых в ходе его планирования был убит неизвестными. Так, один из обвиняемых согласился убить коммерсанта за 20 тысяч долларов и привлек в качестве второго исполнителя своего знакомого. После убийства одного из заказчиков преступления в дело был привлечен второй обвиняемый, который собрал всю необходимую информацию о потерпевшем, передав ее, а также оружие исполнителям. Покушение на убийство состоялось в декабре 2003 года в Исакогорском округе Архангельска у частного дома. Машину коммерсанта, в которой находилось восемь человек, исполнители расстреляли с близкого расстояния из автомата. При этом находившиеся в машине жена потерпевшего, его охранник, а также маленький ребенок были убиты на месте преступления, сам предприниматель, трое его родственников и второй охранник получили ранения. После неудавшегося покушения тот же заказчик и второй обвиняемый спустя короткое время спланировали убийство родного брата потерпевшего и привлекли для этого тех же исполнителей за пять тысяч долларов. На этот раз убийство было доведено до конца в марте 2004 года. В дальнейшем второй исполнитель был устранен одним из членов преступной группы, поскольку попался с орудием убийства сотрудникам полиции. Сообщается, что в ближайшее время уголовные дела будут направлены в суд.

https://ria.ru/20231215/arest-1916068857.html

https://ria.ru/20231212/ubiystvo-1915348158.html

https://ria.ru/20240201/prigovor-1924807749.html

архангельск

санкт-петербург

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельск, санкт-петербург, архангельская область