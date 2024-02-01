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В Архангельске будут судить двух мужчин за убийства 20-летней давности - РИА Новости, 01.02.2024
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14:44 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/sud-1924813238.html
В Архангельске будут судить двух мужчин за убийства 20-летней давности
В Архангельске будут судить двух мужчин за убийства 20-летней давности - РИА Новости, 01.02.2024
В Архангельске будут судить двух мужчин за убийства 20-летней давности
Жители Архангельска и Санкт-Петербурга предстанут перед судом в Архангельске за убийства в начале 2000-х годов, когда они вошли в состав организованной... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:44
2024-02-01T14:44
происшествия
архангельск
санкт-петербург
архангельская область
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МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Жители Архангельска и Санкт-Петербурга предстанут перед судом в Архангельске за убийства в начале 2000-х годов, когда они вошли в состав организованной преступной группы и совершали убийства по найму, сообщили в прокуратуре Архангельской области. Перед судом предстанут 49-летний житель Санкт-Петербурга – его обвиняют по статье об убийстве по найму пяти человек и покушении на убийство семерых, совершенных общеопасным способом в составе организованной группы. Второй фигурант - 50-летний житель Архангельска, он обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство четверых. "Установлено, что в 2003 году обвиняемые вошли в состав организованной преступной группы, целью которой явилось устранение бывшего партнера из-за разногласий в разделе прибыли от их коммерческой деятельности", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, заказчиков преступлений было двое, один из которых в ходе его планирования был убит неизвестными. Так, один из обвиняемых согласился убить коммерсанта за 20 тысяч долларов и привлек в качестве второго исполнителя своего знакомого. После убийства одного из заказчиков преступления в дело был привлечен второй обвиняемый, который собрал всю необходимую информацию о потерпевшем, передав ее, а также оружие исполнителям. Покушение на убийство состоялось в декабре 2003 года в Исакогорском округе Архангельска у частного дома. Машину коммерсанта, в которой находилось восемь человек, исполнители расстреляли с близкого расстояния из автомата. При этом находившиеся в машине жена потерпевшего, его охранник, а также маленький ребенок были убиты на месте преступления, сам предприниматель, трое его родственников и второй охранник получили ранения. После неудавшегося покушения тот же заказчик и второй обвиняемый спустя короткое время спланировали убийство родного брата потерпевшего и привлекли для этого тех же исполнителей за пять тысяч долларов. На этот раз убийство было доведено до конца в марте 2004 года. В дальнейшем второй исполнитель был устранен одним из членов преступной группы, поскольку попался с орудием убийства сотрудникам полиции. Сообщается, что в ближайшее время уголовные дела будут направлены в суд.
https://ria.ru/20231215/arest-1916068857.html
https://ria.ru/20231212/ubiystvo-1915348158.html
https://ria.ru/20240201/prigovor-1924807749.html
архангельск
санкт-петербург
архангельская область
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происшествия, архангельск, санкт-петербург, архангельская область
Происшествия, Архангельск, Санкт-Петербург, Архангельская область
В Архангельске будут судить двух мужчин за убийства 20-летней давности

В Архангельске будут судить двух мужчин за убийства по найму 20-летней давности

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Жители Архангельска и Санкт-Петербурга предстанут перед судом в Архангельске за убийства в начале 2000-х годов, когда они вошли в состав организованной преступной группы и совершали убийства по найму, сообщили в прокуратуре Архангельской области.
Перед судом предстанут 49-летний житель Санкт-Петербурга – его обвиняют по статье об убийстве по найму пяти человек и покушении на убийство семерых, совершенных общеопасным способом в составе организованной группы. Второй фигурант - 50-летний житель Архангельска, он обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство четверых.
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"Установлено, что в 2003 году обвиняемые вошли в состав организованной преступной группы, целью которой явилось устранение бывшего партнера из-за разногласий в разделе прибыли от их коммерческой деятельности", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, заказчиков преступлений было двое, один из которых в ходе его планирования был убит неизвестными.
Так, один из обвиняемых согласился убить коммерсанта за 20 тысяч долларов и привлек в качестве второго исполнителя своего знакомого. После убийства одного из заказчиков преступления в дело был привлечен второй обвиняемый, который собрал всю необходимую информацию о потерпевшем, передав ее, а также оружие исполнителям.
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Покушение на убийство состоялось в декабре 2003 года в Исакогорском округе Архангельска у частного дома. Машину коммерсанта, в которой находилось восемь человек, исполнители расстреляли с близкого расстояния из автомата. При этом находившиеся в машине жена потерпевшего, его охранник, а также маленький ребенок были убиты на месте преступления, сам предприниматель, трое его родственников и второй охранник получили ранения.
После неудавшегося покушения тот же заказчик и второй обвиняемый спустя короткое время спланировали убийство родного брата потерпевшего и привлекли для этого тех же исполнителей за пять тысяч долларов. На этот раз убийство было доведено до конца в марте 2004 года. В дальнейшем второй исполнитель был устранен одним из членов преступной группы, поскольку попался с орудием убийства сотрудникам полиции.
Сообщается, что в ближайшее время уголовные дела будут направлены в суд.
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