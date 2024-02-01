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В США заявили о больших задачах в области ядерной безопасности

В США заявили о больших задачах в области ядерной безопасности - РИА Новости, 01.02.2024

В США заявили о больших задачах в области ядерной безопасности

Перед Национальным управлением ядерной безопасности США (NNSA) стоят самые большие задачи со времен американской ядерно-оружейной программы ("Манхэттенский... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T22:56

2024-02-01T22:56

2024-02-01T22:59

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Перед Национальным управлением ядерной безопасности США (NNSA) стоят самые большие задачи со времен американской ядерно-оружейной программы ("Манхэттенский проект"), заявила руководитель ведомства Джилл Хруби, также обвинив Россию в "дестабилизирующем поведении". "Сегодня мы живем в мире с большими вызовами в области ядерной безопасности как дома, так и по всему миру. В результате Национальное управление ядерной безопасности просят делать больше, чем в любое другое время с момента Манхэттенского проекта", - сообщила она саммите по ядерному сдерживанию. По словам Хруби, NNSA приходится выполнять миссии сразу в нескольких областях, включая ядерное сдерживание, нераспространение, борьбу с терроризмом, и работу над реакторами для морских судов. "Глобальный ядерный ландшафт сейчас не только более опасный, но и более динамичный, чем был ранее", - отметила чиновница. В частности, она обвинила Россию в "дестабилизирующем поведении" из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, отзыва ратификации ДВЗЯИ, увеличения партнерства с Ираном и Северной Кореей, а также "отказа от диалога по контролю над вооружениями с США". "Дополнительно, Китай продолжает быстрым темпом совершенствовать и расширять свой ядерный арсенал, представляя продвинутые технологии, подобные гиперзвуку и новым технологиям двойного назначения", - подчеркнула Хруби. ДВЗЯИ - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны. После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 года передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток". Ранее Лавров отмечал, Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики. Идея создания водородной бомбы принадлежит американским ученым, участникам "Манхэттенского проекта", создавшим и испытавшим в 1945 году на полигоне Аламогордо, на юге штата Нью-Мексико (США) первую в мире атомную бомбу. Она возникла в 1941 году в ходе бесед работавших в Колумбийском университете (США) итальянского физика Энрико Ферми и американского физика Эдварда Теллера, который решил ее проверить на практике. Теллер в ходе реализации "Манхэттенского проекта" большую часть своего времени посвятил работе по созданию термоядерной бомбы.

https://ria.ru/20240125/ssha-1923419807.html

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https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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