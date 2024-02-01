https://ria.ru/20240201/sochi-1924754158.html

В Сочи рассказали, как используются созданные к Олимпиаде-2014 объекты

В Сочи рассказали, как используются созданные к Олимпиаде-2014 объекты - РИА Новости, 01.02.2024

В Сочи рассказали, как используются созданные к Олимпиаде-2014 объекты

Инфраструктура, которая создавалась в рамках Олимпиады-2014 в Сочи, эксплуатируется на 100 процентов, на ее базе создается новая, рассказал РИА Новости мэр... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:21

2024-02-01T16:21

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СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Инфраструктура, которая создавалась в рамках Олимпиады-2014 в Сочи, эксплуатируется на 100 процентов, на ее базе создается новая, рассказал РИА Новости мэр курорта Алексей Копайгородский. В Сочи с 1 по 7 февраля отмечают 10-летие Олимпийских игр. На курорте проводят ряд спортивных и развлекательных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилейной даты. В городе также устанавливают фотозоны в тематике, которая использовалась десять лет назад, когда курорт встречал Олимпиаду. "Вся инфраструктура, которая создавалась в период подготовки Олимпийских игр, используется сегодня на 100 процентов и содержится на должном уровне", - сказал Копайгородский. По его словам, список эксплуатируемых олимпийских объектов широкий, это 360 километров современных трасс и мостов, 200 километров железных дорог, 22 тоннеля, четыре новых ТЭС и одна ТЭЦ, почти 700 километров инженерных сетей, 266 тысяч озелененных территорий, 42 новых гостиничных комплекса, горные курорты, обеспеченные канатными дорогами и протяженными трассами для катания. При этом развитие курорта, отметил Копайгородский, продолжается. В городе возводятся новые социальные объекты, школы, детские сады, создаются общественные места для отдыха, развиваются коммунальные сети, утвержден новый генеральный план, рассчитанный на развитие города в ближайшие несколько лет. "Город приступает к масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. Сейчас эксперты трудятся над разработкой реконструкции Приморской набережной. В санаторно-курортной отрасли реализуется 28 инвестиционных проектов, которые дадут еще 19 тысяч номеров и столько же рабочих мест для сочинцев", - заключил градоначальник. Сочи в феврале 2014 года стал спортивной столицей мира – российский город-курорт принял XXII зимние Олимпийские игры. Паралимпийские игры-2014 в Сочи прошли с 7 по 16 марта.

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