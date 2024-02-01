https://ria.ru/20240201/shuvalov-1924742306.html
Шувалов: рост экономики вызовет конкуренцию работодателей за сотрудников
Шувалов: рост экономики вызовет конкуренцию работодателей за сотрудников - РИА Новости, 01.02.2024
Шувалов: рост экономики вызовет конкуренцию работодателей за сотрудников
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на фоне роста экономики России и развития промышленности прогнозирует ужесточение конкуренции работодателей за сотрудников во... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:47
2024-02-01T10:47
2024-02-01T11:44
экономика
россия
игорь шувалов
москва
санкт-петербург
агентство стратегических инициатив (аси)
вэб.рф (вэб)
твой бизнес
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на фоне роста экономики России и развития промышленности прогнозирует ужесточение конкуренции работодателей за сотрудников во всех отраслях, сообщает пресс-служба госкорпорации. Это заявление прозвучало на встрече со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), которая прошла в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив. "Что касается кадрового голода, готовьтесь к тому, что мы будем переживать очень сложный период, когда людей будет не хватать на любых участках – от рабочих профессий до высококвалифицированных. Надо быть готовым, что за людей будет конкуренция. Рынок труда в стоимости будет резко расти. Этот вопрос стоит во всех регионах. Люди с одного предприятия переходят на другое, перетекают в Москву, Петербург, другие крупные города", - цитирует пресс-служба Шувалова. Как отметил Шувалов, в стране реализуются масштабные проекты, которые требуют высококвалифицированной рабочей силы. "Люди будут, конечно, искать, где им применить свои навыки. Это такая глобальная конкуренция. Слава Богу, это можно сделать в стране и для этого не надо никуда переезжать за границу. Для молодежи, которая может дистанционно работать и позволяет себе путешествовать, надо, чтобы в городах была современная жизнь. Ведь молодая семья еще выбирает себе комфортный город для жизни", - отметил Шувалов. Он также подчеркнул, что в стране есть огромные возможности для реализации своего потенциала не только в крупных городах. Шувалов напомнил, что аналитическая система ВЭБа - Индекс качества жизни – позволяет сравнить города между собой. "Это нужно для того, чтобы в масштабах страны каждый регион видел, насколько он конкурентен, выигрышен или, наоборот, – проигрывает", – отметил Шувалов.По словам главы ВЭБ.РФ, исключить Россию из глобальной экономики невозможно, поэтому спрос на отечественную продукцию с высокой добавленной стоимостью будет расти в мире, несмотря на ограничения. Это, в частности, касается нефте- и газохимию высоких переделов. "У химической и нефтегазохимической промышленности России большие перспективы. Даже на фоне введенных зарубежных санкций на продукты. Глобальный рынок на эту продукцию будет предъявлять спрос. Экспорт остановить невозможно. Требуются новые технологии и передовые кадры. Мы ведем несколько проектов по нефте- и газохимии. Специалисты будут востребованы. Перспективы огромные. И глобальный рынок будет приобретать наши полиэтилен, метанол и другие продукты", - подчеркнул глава ВЭБ.РФ. ВЭБ.РФ и АСИ продолжают серию бизнес-миссий в российские регионы. Цель — поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума "Сильные идеи для нового времени". По итогам отбора самые перспективные проекты и идеи будут представлены президенту.
https://ria.ru/20240130/finansirovanie-1924323887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, игорь шувалов, москва, санкт-петербург, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб), твой бизнес – новости
Экономика, Россия, Игорь Шувалов, Москва, Санкт-Петербург, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Твой бизнес, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на фоне роста экономики России и развития промышленности прогнозирует ужесточение конкуренции работодателей за сотрудников во всех отраслях, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Это заявление прозвучало на встрече со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), которая прошла в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.
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"Что касается кадрового голода, готовьтесь к тому, что мы будем переживать очень сложный период, когда людей будет не хватать на любых участках – от рабочих профессий до высококвалифицированных. Надо быть готовым, что за людей будет конкуренция. Рынок труда в стоимости будет резко расти. Этот вопрос стоит во всех регионах. Люди с одного предприятия переходят на другое, перетекают в Москву
, Петербург
, другие крупные города", - цитирует пресс-служба Шувалова.
Как отметил Шувалов, в стране реализуются масштабные проекты, которые требуют высококвалифицированной рабочей силы.
"Люди будут, конечно, искать, где им применить свои навыки. Это такая глобальная конкуренция. Слава Богу, это можно сделать в стране и для этого не надо никуда переезжать за границу. Для молодежи, которая может дистанционно работать и позволяет себе путешествовать, надо, чтобы в городах была современная жизнь. Ведь молодая семья еще выбирает себе комфортный город для жизни", - отметил Шувалов.
Он также подчеркнул, что в стране есть огромные возможности для реализации своего потенциала не только в крупных городах. Шувалов напомнил, что аналитическая система ВЭБа - Индекс качества жизни – позволяет сравнить города между собой.
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"Это нужно для того, чтобы в масштабах страны каждый регион видел, насколько он конкурентен, выигрышен или, наоборот, – проигрывает", – отметил Шувалов.
По словам главы ВЭБ.РФ, исключить Россию из глобальной экономики невозможно, поэтому спрос на отечественную продукцию с высокой добавленной стоимостью будет расти в мире, несмотря на ограничения. Это, в частности, касается нефте- и газохимию высоких переделов.
"У химической и нефтегазохимической промышленности России большие перспективы. Даже на фоне введенных зарубежных санкций на продукты. Глобальный рынок на эту продукцию будет предъявлять спрос. Экспорт остановить невозможно. Требуются новые технологии и передовые кадры. Мы ведем несколько проектов по нефте- и газохимии. Специалисты будут востребованы. Перспективы огромные. И глобальный рынок будет приобретать наши полиэтилен, метанол и другие продукты", - подчеркнул глава ВЭБ.РФ.
ВЭБ.РФ и АСИ
продолжают серию бизнес-миссий в российские регионы. Цель — поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума "Сильные идеи для нового времени". По итогам отбора самые перспективные проекты и идеи будут представлены президенту.