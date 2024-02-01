https://ria.ru/20240201/shuvalov-1924742306.html

Шувалов: рост экономики вызовет конкуренцию работодателей за сотрудников

Шувалов: рост экономики вызовет конкуренцию работодателей за сотрудников - РИА Новости, 01.02.2024

Шувалов: рост экономики вызовет конкуренцию работодателей за сотрудников

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на фоне роста экономики России и развития промышленности прогнозирует ужесточение конкуренции работодателей за сотрудников во... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:47

2024-02-01T10:47

2024-02-01T11:44

экономика

россия

игорь шувалов

москва

санкт-петербург

агентство стратегических инициатив (аси)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на фоне роста экономики России и развития промышленности прогнозирует ужесточение конкуренции работодателей за сотрудников во всех отраслях, сообщает пресс-служба госкорпорации. Это заявление прозвучало на встрече со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), которая прошла в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив. "Что касается кадрового голода, готовьтесь к тому, что мы будем переживать очень сложный период, когда людей будет не хватать на любых участках – от рабочих профессий до высококвалифицированных. Надо быть готовым, что за людей будет конкуренция. Рынок труда в стоимости будет резко расти. Этот вопрос стоит во всех регионах. Люди с одного предприятия переходят на другое, перетекают в Москву, Петербург, другие крупные города", - цитирует пресс-служба Шувалова. Как отметил Шувалов, в стране реализуются масштабные проекты, которые требуют высококвалифицированной рабочей силы. "Люди будут, конечно, искать, где им применить свои навыки. Это такая глобальная конкуренция. Слава Богу, это можно сделать в стране и для этого не надо никуда переезжать за границу. Для молодежи, которая может дистанционно работать и позволяет себе путешествовать, надо, чтобы в городах была современная жизнь. Ведь молодая семья еще выбирает себе комфортный город для жизни", - отметил Шувалов. Он также подчеркнул, что в стране есть огромные возможности для реализации своего потенциала не только в крупных городах. Шувалов напомнил, что аналитическая система ВЭБа - Индекс качества жизни – позволяет сравнить города между собой. "Это нужно для того, чтобы в масштабах страны каждый регион видел, насколько он конкурентен, выигрышен или, наоборот, – проигрывает", – отметил Шувалов.По словам главы ВЭБ.РФ, исключить Россию из глобальной экономики невозможно, поэтому спрос на отечественную продукцию с высокой добавленной стоимостью будет расти в мире, несмотря на ограничения. Это, в частности, касается нефте- и газохимию высоких переделов. "У химической и нефтегазохимической промышленности России большие перспективы. Даже на фоне введенных зарубежных санкций на продукты. Глобальный рынок на эту продукцию будет предъявлять спрос. Экспорт остановить невозможно. Требуются новые технологии и передовые кадры. Мы ведем несколько проектов по нефте- и газохимии. Специалисты будут востребованы. Перспективы огромные. И глобальный рынок будет приобретать наши полиэтилен, метанол и другие продукты", - подчеркнул глава ВЭБ.РФ. ВЭБ.РФ и АСИ продолжают серию бизнес-миссий в российские регионы. Цель — поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума "Сильные идеи для нового времени". По итогам отбора самые перспективные проекты и идеи будут представлены президенту.

https://ria.ru/20240130/finansirovanie-1924323887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, игорь шувалов, москва, санкт-петербург, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб), твой бизнес – новости